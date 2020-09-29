Jovic está cada vez mais próximo de um acerto para jogar na Roma

O técnico Zidane aprovou a saída do atacante Jovic por empréstimo para o futebol italiano, de acordo com o jornal “As”. Roma, Inter e Milan são as equipes que fizeram uma oferta pelo sérvio, mas o time da capital é favorito, pois o atleta e o Real Madrid devem escolher o time em que o centroavante tenha mais minutos em campo. A expectativa é de que a decisão aconteça até a próxima segunda-feira.Os merengues têm muita confiança e esperança de que Jovic ainda possa explodir, mas querem que ele jogue toda semana em uma boa equipe, cresça futebolisticamente e volta para a capital espanhola mais maduro. O comandante francês acha que a saída do atleta neste momento pode ser boa para o andamento de sua carreira.