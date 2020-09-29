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Jovic está cada vez mais próximo de um acerto para jogar na Roma

Jogador e Real Madrid procuram time em que sérvio terá mais minutos em campo para crescer. Inter de Milão, Milan e Manchester United também estão na disputa pelo atacante...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 08:34

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 08:34
Crédito: AFP
O técnico Zidane aprovou a saída do atacante Jovic por empréstimo para o futebol italiano, de acordo com o jornal “As”. Roma, Inter e Milan são as equipes que fizeram uma oferta pelo sérvio, mas o time da capital é favorito, pois o atleta e o Real Madrid devem escolher o time em que o centroavante tenha mais minutos em campo. A expectativa é de que a decisão aconteça até a próxima segunda-feira.Os merengues têm muita confiança e esperança de que Jovic ainda possa explodir, mas querem que ele jogue toda semana em uma boa equipe, cresça futebolisticamente e volta para a capital espanhola mais maduro. O comandante francês acha que a saída do atleta neste momento pode ser boa para o andamento de sua carreira.
As negociações entre Roma e Real Madrid avançaram muito na última segunda-feira e está próxima de ser fechada. No entanto, ainda falta resolver a questão salarial, pois os italianos querem diminuir o pagamento dos quatro milhões de euros (R$ 26 milhões) que Jovic recebe anualmente. O jogador não aceita rebaixar seu salário e o gigante espanhol pode ajudar ajustando o preço do empréstimo do centroavante.
A Inter de Milão oferece melhores condições econômicas ao atleta e ao clube, mas Jovic seria reserva de Lukaku. Os espanhóis também enxergam o Milan como uma possibilidade após boa resposta de Brahim Díaz na Itália, mas o time conta com Ibrahimovic. O Manchester United foi cogitado, mas é um destino improvável.

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