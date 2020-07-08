Jovic é isolado no Real por ter tido contado com amigo com COVID-19

Crédito: Luka Jovic está em sua primeira temporada no Real Madrid (Divulgação/Real Madrid

O atacante Luka Jovic, do Real Madrid, está isolado em sua residência, na capital espanhola, por conta do risco de estar contagiado pela COVID-19, segundo o programa “Jugones”. O sérvio teria estado em contato com um amigo que havia testado positivo e o clube decidiu aplicar o protocolo de segurança ao centroavante.

Apesar de estar em quarentena, o resultado do exame de controle que Jovic se submeteu deram negativo. Ainda assim, estaria faltando um segundo teste que confirmaria esse primeiro parecer para que o jovem de 22 anos possa se integrar e voltar a treinar com o elenco do Real Madrid.