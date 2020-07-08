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futebol

Jovic é isolado no Real por ter tido contado com amigo com COVID-19

Atacante sérvio testou negativo em um primeiro exame, mas aguarda uma segunda prova para voltar a ser integrado no elenco merengue. Jovem acumula polêmicas na quarentena...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 13:57

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 13:57
Crédito: Luka Jovic está em sua primeira temporada no Real Madrid (Divulgação/Real Madrid
O atacante Luka Jovic, do Real Madrid, está isolado em sua residência, na capital espanhola, por conta do risco de estar contagiado pela COVID-19, segundo o programa “Jugones”. O sérvio teria estado em contato com um amigo que havia testado positivo e o clube decidiu aplicar o protocolo de segurança ao centroavante.
Apesar de estar em quarentena, o resultado do exame de controle que Jovic se submeteu deram negativo. Ainda assim, estaria faltando um segundo teste que confirmaria esse primeiro parecer para que o jovem de 22 anos possa se integrar e voltar a treinar com o elenco do Real Madrid.
Os últimos meses têm sido agitados para o sérvio que quebrou a quarentena imposta pelo clube logo no início do isolamento ao participar de um evento em seu país. Pouco antes de voltar para Madri, o atleta também se lesionou treinando em casa. As recentes atitudes do atacante incomodam o clube e sua permanência não está garantida.

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