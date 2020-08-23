Jovens holandeses são colocados na mira do Barcelona de Ronald Koeman

Os meios de comunicação holandeses colocam os jovens Myron Boadu e Calvin Stengs, ambos do AZ Alkmaar, na mira do Barcelona de Ronald Koeman. Os jovens de 19 e 21 anos, respectivamente, ganharam suas primeiras chances na seleção nacional sob comando do novo técnico blaugrana e estão no radar do clube há alguns meses.Em entrevista à Fox Sports, Boadu afirmou não saber o que acontecerá na próxima temporada, mas acredita ser cedo para uma mudança para a Catalunha.
- Eu não acho que estou pronto para isso ainda. Eu não sei de nada. Devem perguntar ao meu representante.
Ambos os garotos possuem contrato até 2023 com o clube holandês e tem excelentes números na última temporada pelas competições nacionais e Liga Europa. No entanto, as promessas não devem sair por um baixo custo e a expectativa é de que os dois deixem o AZ por cerca de 20 milhões de euros (R$ 132 milhões) cada.