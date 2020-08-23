Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jovens holandeses são colocados na mira do Barcelona de Ronald Koeman

Myron Boadu e Calvin Stengs, atacantes do AZ Alkmaar, ganharam suas primeiras oportunidades na seleção holandesa sob comando do novo técnico do Barça...
Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 13:34

Crédito: Divulgação
Os meios de comunicação holandeses colocam os jovens Myron Boadu e Calvin Stengs, ambos do AZ Alkmaar, na mira do Barcelona de Ronald Koeman. Os jovens de 19 e 21 anos, respectivamente, ganharam suas primeiras chances na seleção nacional sob comando do novo técnico blaugrana e estão no radar do clube há alguns meses.Em entrevista à Fox Sports, Boadu afirmou não saber o que acontecerá na próxima temporada, mas acredita ser cedo para uma mudança para a Catalunha.
- Eu não acho que estou pronto para isso ainda. Eu não sei de nada. Devem perguntar ao meu representante.
Ambos os garotos possuem contrato até 2023 com o clube holandês e tem excelentes números na última temporada pelas competições nacionais e Liga Europa. No entanto, as promessas não devem sair por um baixo custo e a expectativa é de que os dois deixem o AZ por cerca de 20 milhões de euros (R$ 132 milhões) cada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados