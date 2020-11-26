Jovens decidem e Arsenal se classifica para o mata-mata da Liga Europa

Molde e Arsenal se enfrentaram no Aker Stadion, na Noruega, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa e os londrinos não sentiram a pressão de jogar fora de casa e venceram com tranquilidade, após primeiro tempo truncado e sem muitas chances claras. A vitória mantém o 100% de aproveitamento dos ingleses na competição continental e garante uma vaga na fase de mata-mata, lutando agora para manter a liderança do grupo nas duas últimas rodadas.
A primeira etapa foi equilibrada, com o modesto Molde conseguindo segurar o ataque misto do Arsenal e criando algumas chances perigosas, desperdiçando inclusive uma chance clara de gol. O jogo foi controlado pelos 'Gunners', porém sem agredir os mandantes.
No segundo tempo, Mikel Arteta mudou a postura da equipe e deixou os contra-ataques mais rápidos, e foi assim que saíram os dois primeiros gols do Arsenal, encontrando a defesa do Molde desorganizada e contando também com a qualidade de Nicolas Pépé, que acerto belo chute para abrir o marcador. Nelson ampliou pouco tempo depois e na maior parte da etapa final, o Arsenal controlava a posse da bola e administrava a partida até os minutos finais. O jovem atacante, Balogun, entrou na reta final e em seu primeiro toque na bola, girou para cima do zagueiro e definiu o placar, fazendo 3 a 0 e fechando a partida.
Já classificado e com 100% de aproveitamento, o Arsenal recebe o Rapid Vienna em Londres, na quinta-feira (03) às 17h (de Brasília) e em caso de empate, garante o primeiro lugar do grupo. O Molde recebe o Dundalk, lanterna do grupo, e busca o segundo lugar para se classificar para o mata-mata da Liga Europa.