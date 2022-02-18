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Jovens da Fundação Edmílson terão aulas de educação financeira com assessoria de investimentos

Ensinar a poupar e a investir estão entre os principais ensinamentos do curso, que será ministrado para jovens de 14 a 16 anos, que terão acesso a esse conhecimento
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Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 16:15
Inserir crianças e adolescentes em assuntos financeiros desde cedo pode fazer a diferença na vida adulta. E para que eles possam enfrentar os desafios que virão ao longo da vida, a Redoma Capital, empresa especializada na gestão de atletas de elite, que abrange assessoria de investimentos, serviços de auxílio pessoal e Concierge há dez anos, ministrará para os alunos da Fundação Edmílson aulas de educação financeira, ensinando a poupar, investir e cuidar de suas finanças de forma responsável.O curso, ministrado pelo Partner da Redoma, Gustavo Roselli, se dará de forma online e presencial em todas as unidades da Fundação - Santana de Parnaíba e Carapicuíba, em São Paulo, Taquaritinga, interior de São Paulo e Betânia, no Piauí - e será voltado para jovens de 14 a 16 anos, que terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades financeiras.
- Vai ser um curso bem dinâmico e interativo para que todos entendam a importância da educação financeira e como ela impacta em nossas vidas a curto, médio e longo prazo. Preparamos um material completo para levar aos jovens - contou Roselli.Há mais brasileiros endividados hoje do que na última década. É o que indica a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic): 67,1% das famílias têm hoje ao menos uma dívida – o maior patamar desde janeiro de 2010. Para Siméia Moraes, CEO da Fundação Edmílson, esse número é reflexo da falta de educação financeira da geração que hoje é adulta.
- Desde cedo devemos ensiná-los a cuidar do seu próprio dinheiro, mostrando que é possível poupar e investir de forma responsável - disse Siméia.
- O curso despertará para a importância de criar essa relação saudável com o que se ganha, formando jovens conscientes e menos endividados no futuro - completou a CEO da Fundação.
- É uma oportunidade incrível para a Redoma estar na Fundação Edmílson e ministrar esse curso. Desde cedo é preciso entender como lidar com o dinheiro. Acredito que eles gostarão muito do conteúdo, que foi especialmente preparado para essa faixa etária - explicou Henning Sandtfoss, CEO da Redoma.
Na última sexta-feira do curso haverá ainda um quiz e o aluno que acertar o maior número de respostas ganhará um cheque no valor de R$ 1 mil para investir na XP com orientação da Redoma ou materiais para investir numa possível carreira nesta área.
- Estamos ansiosos para o início do curso, temos certeza de que os ensinamentos deixarão nossos jovens ainda mais preparados para uma relação saudável com o dinheiro ao longo da vida - declarou Erika Brahim, coordenadora pedagógica da Fundação Edmílson.
Crédito: JovensdaFundaçãoEdmílsonterãoaulasdeeducaçãofinanceira(Foto:Facebook/FundaçãoEdmilson

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