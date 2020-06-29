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futebol

Jovens da base são destaques do Botafogo no retorno do Carioca

Luis Henrique e Caio Alexandre tiveram atuações destacadas na goleada do Botafogo sobre o Cabofriense, por 6 a 2, na Taça Rio, com um gol e uma assistência de cada...
LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 09:05

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 09:05

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Com as atenções voltadas para a segunda partida do astro japonês Keisuke Honda pelo Botafogo, os garotos da base alvinegra roubaram a cena na goleada, por 6 a 2, sobre a Cabofriense, no último domingo. Luis Henrique e Caio Alexandre, duas crias da casa tiveram ótimas atuações e terminaram a partida com um gol e uma assistência para gol cada.
Aos 18 anos, Luís Henrique foi promovido ao elenco principal na reta final do Brasileirão do ano passado, se tornou o novo xodó da torcida e conquistou o posto de titular na equipe em 2020. Logo aos três minutos de jogo, foi dele ótima jogada individual pela esquerda, concluída com um chute cruzado completado por Pedro Raúl para o fundo da rede.
Na segunda etapa, o camisa 7 continuou sendo um dos mais participativos da equipe. A bela atuação foi premiada com o quinto gol alvinegro, em que fez fila na defesa adversária e concluiu com categoria para anotar o segundo na temporada. Um recomeço animador para um jovem que já começa a chamar a atenção de clubes europeus. O contrato com o Alvinegro prevê multa rescisória de 30 milhões de euros (R$ 188 milhões, na cotação atual). O clube tem 40% dos direitos do atacante. E MAIS:Montenegro diz que 'apenas um detalhe' separa Kalou do BotafogoPetkovic é criticado por comentar partida com 'sotaque carregado'Caio Alexandre tem tarde dos sonhos com a camisa do BotafogoRenê Weber destaca empenho do Botafogo após preparação curtaATUAÇÕES: Com protestos e golaços, Botafogo atropela Cabofriense Manhã para recordar
Caio Alexandre entrou na partida aos 18 do no segundo tempo, no lugar de Alex Santana e teve uma manhã para ser recordada no Nilton Santos. Em apenas pouco mais de 30 minutos em campo teve tempo de fazer um lançamento na medida para Bruno Nazário fazer o quarto gol da goleada.
Antes do apito final, pode viver o momento com que todo garoto sonha ao iniciar no futebol: o primeiro gol como profissional. Com um chute de fora da área, o meia fez o gol que vai ficar marcado para sempre na trajetória que se inicia com a camisa alvinegra.
A boa atuação dos meninos não passou despercebida pela comissão técnica. Após a partida, o auxiliar Renê Weber, que substituiu Autuori na beira do gramado, fez elogios ao desempenho da dupla.
– Uma das coisas que o Botafogo tem é ser um clube formador de talentos, historicamente. Temos que usar os jogadores da base. No elenco temos Marcelo e Kanu, na defesa. Caio Alexandre e Luís Henrique são talentosíssimos. Luis Henrique então nem se fala, à medida que amadurecer vai atingir ainda mais um alto nível. Naturalmente, eles também têm um pouco mais de disposição física. Pensamos nisso ao escalar a equipe e funcionou bem – disse Weber, à Botafogo TV.
Em dificuldades financeiras, o Botafogo tem recorrido à base nos últimos anos. No Brasileirão de 2019 terminou como a equipe que mais deu oportunidades à jovens formados nas categorias inferiores, com a utilização de 15 atletas, entre eles, Luís Henrique. Pelo demonstrado no Nilton Santos, no último domingo, a tendência é que isso se repita em 2020. E MAIS:

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