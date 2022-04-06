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futebol

Jovens da base do São Paulo são relacionados pela primeira vez

O goleiro Young e o zagueiro Luizão, destaques do sub-20, viajaram com a delegação para o Peru...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 13:29

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 13:29

O São Paulo terá duas novidades na delegação que enfrentará o Ayacucho, nesta quinta-feira (07), às 21h30, pela Sul-Americana: o goleiro Young e o zagueiro Luizão, destaques da equipe sub-20. Na última Copinha, onde o Tricolor foi eliminado nas semifinais para o Palmeiras, Young foi o titular da meta durante toda a competição, enquanto Luizão, que também fazia parte da escalação inicial, sofreu uma lesão na face durante a partida contra o Vasco, nas oitavas e não jogou mais.
Apesar do São Paulo não divulgar a lista de relacionados, é sabido que o técnico Rogério Ceni levará uma delegação repleta de jogadores reservas. Os titulares ficarão no CT treinando para a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Athletico-PR, no domingo (10), às 19h. Nesta quarta-feira, após o treinamento no CT da Barra Funda, os jogadores relacionados viajam na sequência para Lima. Na capital peruana, a delegação ficará concentrada e passará a noite. Sendo assim, o São Paulo deve chegar a Cusco somente horas antes do duelo contra os peruanos.
Crédito: Luizão,destaquedosub-20,foirelacionadopelaprimeiraveznoprofissional(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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