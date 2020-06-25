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futebol

Jovem zagueiro Carlos sofre lesão e vira baixa no Vitória

Jogador foi o primeiro a sofrer uma contusão no elenco do Rubro-Negro depois do retorno das atividades presenciais do clube...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 20:10

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 20:10
Crédito: Letícia Martins/EC Vitória
Cedido pelo elenco profissional ao time Sub-23 que disputava o Baianão antes da pausa dos torneios em razão da pandemia, o zagueiro Carlos se tornou a primeira baixa do Vitória depois do retorno presencial dos trabalhos no CT Manoel Pontes Tanajura.
Médico do clube, Wilson Vasconcelos não apenas confirmou como também deu maiores detalhes sobre a densidade da lesão do atleta de 19 anos de idade bem como a previsão de retorno.
- Ele torceu o joelho e rompeu o menisco lateral. É uma lesão de tratamento cirúrgico e vai ser necessário afastamento. São dois meniscos, medial e lateral. A recuperação do menisco lateral leva um pouquinho de tempo a mais que o menisco medial. Ele rompeu o lateral e a gente acredita que em dois meses, no máximo três, ele já esteja jogando dentro de campo - disse o doutor.
Segundo informação do diário 'Correio', a previsão no momento é que Carlos passe pela cirurgia citada na próxima semana.E MAIS:Pivetti tem aposta calcada em experiência de vestiárioOrganização 'desconversa' sobre comunicado do Leão referente ao NordestãoCaiu! Técnico Geninho é demitido do VitóriaPrefeitura de Salvador libera volta aos treinos na cidade E MAIS:

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