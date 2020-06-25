Jovem zagueiro Carlos sofre lesão e vira baixa no Vitória

Crédito: Letícia Martins/EC Vitória

Cedido pelo elenco profissional ao time Sub-23 que disputava o Baianão antes da pausa dos torneios em razão da pandemia, o zagueiro Carlos se tornou a primeira baixa do Vitória depois do retorno presencial dos trabalhos no CT Manoel Pontes Tanajura.

Médico do clube, Wilson Vasconcelos não apenas confirmou como também deu maiores detalhes sobre a densidade da lesão do atleta de 19 anos de idade bem como a previsão de retorno.

- Ele torceu o joelho e rompeu o menisco lateral. É uma lesão de tratamento cirúrgico e vai ser necessário afastamento. São dois meniscos, medial e lateral. A recuperação do menisco lateral leva um pouquinho de tempo a mais que o menisco medial. Ele rompeu o lateral e a gente acredita que em dois meses, no máximo três, ele já esteja jogando dentro de campo - disse o doutor.