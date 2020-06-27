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futebol

Jovem se destaca no Macaé e revela inspiração em Bruno Henrique, do Fla

Promovido ao time profissional, Richard vive expectativa de estrear diante do Vasco da Gama, no final de semana...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 23:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 23:42
Crédito: Cassiano Carvalho
Com o adiamento da partida com o Vasco, o técnico Charles de Almeida ganhou mais sete dias para a preparação do Macaé. Ademais, com a equipe em isolamento em Xerém, o time do Norte Fluminense tem encontrado no local a possibilidade de trabalhar em período integral e focar apenas na reta final da competição.
Testando esquemas e peças no time, o treinador vem se encantando com o jovem atacante Richard. Dessa forma, o jogador, que foi promovido recentemente do time sub-20, agora vive a expectativa pela primeira oportunidade entre os profissionais.
- Estou me sentindo bem. Subi agora para o profissional e espero aproveitar essa oportunidade. O Charles (técnico) está me aproveitando bastante, inclusive, me dando oportunidade de treinar com os titulares em alguns momentos. Espero entrar bem contra o Vasco e mostrar o meu futebol - afirmou.
Inspirado em Bruno Henrique, do Flamengo, e Everton Cebolinha, do Grêmio, Richard tem encontrado nos companheiros de ataque verdadeiros professores na troca de experiência. Os atacantes Alexandro, com passagens por equipes como Botafogo e Ponte Preta, e Jones, que é o maior artilheiro da história do Macaé, buscam orientar o jogador dentro e fora de campo.
- Tenho aprendido bastante com Alexandro e Jones. Sou rápido e eles pedem para eu usar isso, ir dentro dos caras. Me inspiro bastante no Bruno Henrique e Everton Cebolinha, estou sempre vendo lances deles e procuro fazer igual. Sempre busco usar minha velocidade e vou pra cima sem medo - disse Richard, que completou.
- Será a minha primeira vez em São Januário, estou muito feliz com essa oportunidade e espero fazer uma boa partida - encerrou.
O Macaé enfrenta o Vasco no domingo, às 16h, em São Januário. A partida é válida pela 4ª rodada da Taça Rio. O time encerra a participação na fase grupos diante do Fluminense.E MAIS:Ramon minimiza indefinição na data do regresso do Vasco ao Carioca: 'Nos preparamos melhor'COVID-19: Autuori é suspenso após criticar Ferj sobre volta do futebol; Brasil passa de 56 mil mortesO dia do mercado: Tevez cogita volta ao Brasil, Juve marca exames de Arthur, Dudu na mira de clube do QatarAo L!, Felipe Conceição fala sobre chegada ao RB Bragantino e diz que se inspira em Klopp e Guardiola E MAIS:

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