Jovem se destaca no Macaé e revela inspiração em Bruno Henrique, do Fla

Crédito: Cassiano Carvalho

Com o adiamento da partida com o Vasco, o técnico Charles de Almeida ganhou mais sete dias para a preparação do Macaé. Ademais, com a equipe em isolamento em Xerém, o time do Norte Fluminense tem encontrado no local a possibilidade de trabalhar em período integral e focar apenas na reta final da competição.

Testando esquemas e peças no time, o treinador vem se encantando com o jovem atacante Richard. Dessa forma, o jogador, que foi promovido recentemente do time sub-20, agora vive a expectativa pela primeira oportunidade entre os profissionais.

- Estou me sentindo bem. Subi agora para o profissional e espero aproveitar essa oportunidade. O Charles (técnico) está me aproveitando bastante, inclusive, me dando oportunidade de treinar com os titulares em alguns momentos. Espero entrar bem contra o Vasco e mostrar o meu futebol - afirmou.

Inspirado em Bruno Henrique, do Flamengo, e Everton Cebolinha, do Grêmio, Richard tem encontrado nos companheiros de ataque verdadeiros professores na troca de experiência. Os atacantes Alexandro, com passagens por equipes como Botafogo e Ponte Preta, e Jones, que é o maior artilheiro da história do Macaé, buscam orientar o jogador dentro e fora de campo.

- Tenho aprendido bastante com Alexandro e Jones. Sou rápido e eles pedem para eu usar isso, ir dentro dos caras. Me inspiro bastante no Bruno Henrique e Everton Cebolinha, estou sempre vendo lances deles e procuro fazer igual. Sempre busco usar minha velocidade e vou pra cima sem medo - disse Richard, que completou.

- Será a minha primeira vez em São Januário, estou muito feliz com essa oportunidade e espero fazer uma boa partida - encerrou.