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futebol

Jovem Savinho faz estreia como titular e recebe apoio de Sampaoli

O atacante, de 16 anos, fez seu primeiro jogo pelo Galo como tirular da equipe mineira...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 15:05

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 15:05

Crédito: Savinho fez sua estreia como titular do Galo aos 16 anos e fez bom jogo-(Bruno Cantini/Agência Galo
O jovem atacante Sávio, de apenas 16 anos, estreou como titular do Atlético-MG na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás. O jogador já havia entrado em campo em outras partidas, mas começar entre os 11 foi uma surpresa de Jorge Sampaoli na escalação. E, o menino se saiu bem com boas jogadas e dribles, tendo participação importante nos lances de ataque principalmente no início do confronto com o Esmeraldino. O treinador do Galo comentou a participação de Savinho no jogo, que deixou o campo após uma pancada sofrida, saindo como forma de prevenção. Sampaoli comentou que o grupo do Atlético-MG é jovem e terá de suportar a pressão e o volume cada vez maior de jogos para seguir bem no Brasileiro. -Temos um time extremamente jovem. Estamos em crescimento. Que esse grupo jovem possa suportar a liderança e esteja preparado-disse, para em seguida falar de Savinho de forma elogiosa e cuidadosa. -Sávio é um jogador muito jovem e com grande futuro. Está treinando com os companheiros, e sabemos de sua capacidade. Confiamos nele. Está no plantel e tem que estar à altura de jogadores de outras idades-completou o argentino.

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