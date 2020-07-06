Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jovem promessa do Lyon, Rayan Cherki, renova contrato até 2023

Atacante de 16 anos já foi alvo de interesse de Real Madrid e Manchester United em 2019. Atleta irá completar 17 anos em agosto e firma seu segundo contrato como profissional...
LanceNet

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 12:09

Crédito: Rayan Cherki marcou três gols em três jogos na Copa da França desta temporada (Damien LG / Lyon
A jovem promessa do ataque do Lyon, Rayan Cherki, vai renovar com sua atual equipe até 2023, de acordo com o “L’Equipe”. Com isso, a joia se afasta do Real Madrid, que demonstrou interesse em sua contratação em 2019 e é comparado com Benzema, por também ser franco argelino e começar sua carreira na mesma equipe que o camisa nove merengue.Cherki está com apenas 16 anos, vai cumprir 17 apenas em agosto, mas já começa a dar seus primeiros passos na equipe profissional comandada por Rudi Garcia. Na Copa da França, o atleta se destacou e em três partidas, marcou três gols e deu duas assistências. Apesar das atuações, o jogador ficou de fora contra o Olympique de Marseille nas quartas e não foi relacionado para o confronto contra o PSG na semifinal.
Este será o segundo contrato profissional firmado pelo atleta que possui vínculo até 2022 e Cherki receberá um aumento salarial. A intenção é afastar o interesse de Zidane neste momento e do Manchester United, outro interessado na última janela de transferências na contratação do jovem goleador. No entanto, o atleta já declarou ter sonho de vestir a camisa merengue no futuro.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados