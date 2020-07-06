Jovem promessa do Lyon, Rayan Cherki, renova contrato até 2023

A jovem promessa do ataque do Lyon, Rayan Cherki, vai renovar com sua atual equipe até 2023, de acordo com o “L’Equipe”. Com isso, a joia se afasta do Real Madrid, que demonstrou interesse em sua contratação em 2019 e é comparado com Benzema, por também ser franco argelino e começar sua carreira na mesma equipe que o camisa nove merengue.Cherki está com apenas 16 anos, vai cumprir 17 apenas em agosto, mas já começa a dar seus primeiros passos na equipe profissional comandada por Rudi Garcia. Na Copa da França, o atleta se destacou e em três partidas, marcou três gols e deu duas assistências. Apesar das atuações, o jogador ficou de fora contra o Olympique de Marseille nas quartas e não foi relacionado para o confronto contra o PSG na semifinal.
Este será o segundo contrato profissional firmado pelo atleta que possui vínculo até 2022 e Cherki receberá um aumento salarial. A intenção é afastar o interesse de Zidane neste momento e do Manchester United, outro interessado na última janela de transferências na contratação do jovem goleador. No entanto, o atleta já declarou ter sonho de vestir a camisa merengue no futuro.