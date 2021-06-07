Jovem goleiro do Grêmio se emociona por estrear em título da Recopa Gaúcha

Crédito: Jogador de 20 anos ficou bastante emocionado com a conquista (Lucas Bubols/Divulgação/Grêmio

Iniciar a trajetória como atleta profissional é um sonho almejado todos os dias por vários jovens que escolheram o futebol como seu meio de vida. Porém, imagine só ter a oportunidade de vestir uma camisa de peso como a do Grêmio e, logo na primeira partida pelo time principal, soltar o grito de campeão?>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Pois foi justamente isso que conseguiu fazer o jovem goleiro Adriel no último domingo (6), sendo titular da equipe que bateu o Santa Cruz-RS por 3 a 0 e faturou a Recopa Gaúcha, torneio que confronta o campeão do Gauchão contra o da Copa FGF da temporada anterior.

O sentimento de felicidade de Adriel acabou genuinamente transbordando em um choro no banco da Arena, já com a medalha de campeão no peito, que acabou flagrado pelo fotógrafo oficial do clube.

Mais calmo, Adriel comentou em palavras publicadas pelo 'ge' que uma verdadeira retrospectiva das dificuldades passou em sua cabeça para tamanho grau de emoção contido na estreia. E, para completar, o troféu ainda serviu de homenagem ao filho do atleta de 20 anos de idade que está prestes a nascer.