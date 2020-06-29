Jovem do Arsenal vê progresso da equipe nos últimos jogos

O Arsenal vem mostrando uma leve recuperação em relação aos primeiros resultados desde o retorno das competições após longa paralisação por conta da COVID-19. São duas vitórias fora de casa contra o Southampton, pela Premier League, e Sheffield United, pela Copa da Inglaterra. O jovem Maitland-Niles acredita que esse progresso esteja acontecendo neste momento.
- Nós estamos construindo uma estrutura. Nós podemos reverter esse tempo difícil e continuar lutando para fazer o melhor no campeonato e na copa. Nós queremos que os fãs continuem nos apoiando. Nós somos um time em evolução, assim como muitos outros, e estamos tentando vencer o máximo de jogos possíveis.
Os Gunners vão encarar o Manchester City pela semifinal da Copa da Inglaterra no Wembley, mas antes tem compromissos pelo Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, os comandados de Arteta jogam pela primeira vez em casa desde o regresso do futebol e recebem o Norwich, lanterna na Inglaterra.E MAIS:Presidente do Lyon não garante Depay na próxima temporadaTimo Werner afirma que dinheiro não foi fator para ir ao ChelseaFundo de investimento árabe pode comprar Olympique de MarseilleDortmund está disposto a emprestar Meunier por dois meses ao PSG E MAIS: