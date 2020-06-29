Jovem do Arsenal vê progresso da equipe nos últimos jogos

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O Arsenal vem mostrando uma leve recuperação em relação aos primeiros resultados desde o retorno das competições após longa paralisação por conta da COVID-19. São duas vitórias fora de casa contra o Southampton, pela Premier League, e Sheffield United, pela Copa da Inglaterra. O jovem Maitland-Niles acredita que esse progresso esteja acontecendo neste momento.

- Nós estamos construindo uma estrutura. Nós podemos reverter esse tempo difícil e continuar lutando para fazer o melhor no campeonato e na copa. Nós queremos que os fãs continuem nos apoiando. Nós somos um time em evolução, assim como muitos outros, e estamos tentando vencer o máximo de jogos possíveis.