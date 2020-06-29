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Jovem do Arsenal vê progresso da equipe nos últimos jogos

Maitland-Niles diz que o time está em processo de evolução, mas pede que os torcedores continuem apoiando os atletas que buscam se recuperar de início ruim na Inglaterra...

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 14:20

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 14:20
Crédito: OLI SCARFF / AFP
O Arsenal vem mostrando uma leve recuperação em relação aos primeiros resultados desde o retorno das competições após longa paralisação por conta da COVID-19. São duas vitórias fora de casa contra o Southampton, pela Premier League, e Sheffield United, pela Copa da Inglaterra. O jovem Maitland-Niles acredita que esse progresso esteja acontecendo neste momento.
- Nós estamos construindo uma estrutura. Nós podemos reverter esse tempo difícil e continuar lutando para fazer o melhor no campeonato e na copa. Nós queremos que os fãs continuem nos apoiando. Nós somos um time em evolução, assim como muitos outros, e estamos tentando vencer o máximo de jogos possíveis.
Os Gunners vão encarar o Manchester City pela semifinal da Copa da Inglaterra no Wembley, mas antes tem compromissos pelo Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, os comandados de Arteta jogam pela primeira vez em casa desde o regresso do futebol e recebem o Norwich, lanterna na Inglaterra.E MAIS:Presidente do Lyon não garante Depay na próxima temporadaTimo Werner afirma que dinheiro não foi fator para ir ao ChelseaFundo de investimento árabe pode comprar Olympique de MarseilleDortmund está disposto a emprestar Meunier por dois meses ao PSG E MAIS:

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