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futebol

Jovem do Arsenal gera interesse de clubes da Inglaterra e Alemanha

Maitland-Niles tem 22 anos e é meio-campista de origem, mas atuou bem improvisado na lateral direita. Arteta não queria vender atleta, mas precisa de dinheiro para investimentos...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 11:45

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 11:45

Crédito: Divulgação
O Arsenal deve vender o meio-campista Maitland-Niles para fazer caixa em uma temporada economicamente complicada para tentar trazer reforços. A saída do inglês não é desejo do técnico Mikel Arteta e o clube londrino deve aceitar propostas de 20 milhões de libras (R$ 141 milhões) por conta da crise financeira do mercado.
De acordo com a imprensa inglesa, diversos clubes da capital tem interesse no jovem de 22 anos, como Tottenham, West Ham, Crystal Palace e Fulham, mas há também times da Alemanha que observam o atleta. O possível dinheiro da venda poderá ser reinvestido em nomes como Thomas Parte ou Gabriel Magalhães.Os Gunners também pretendem fazer um acordo permanente por Dani Ceballos, além de já ter sido especulado como um dos possíveis destinos para Philippe Coutinho voltar à Premier League. Apesar da provável saída do jovem, outros garotos da base do Arsenal devem permanecer e continuar tendo espaço no time titular.

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