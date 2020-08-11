Jovem do Arsenal gera interesse de clubes da Inglaterra e Alemanha

O Arsenal deve vender o meio-campista Maitland-Niles para fazer caixa em uma temporada economicamente complicada para tentar trazer reforços. A saída do inglês não é desejo do técnico Mikel Arteta e o clube londrino deve aceitar propostas de 20 milhões de libras (R$ 141 milhões) por conta da crise financeira do mercado.

De acordo com a imprensa inglesa, diversos clubes da capital tem interesse no jovem de 22 anos, como Tottenham, West Ham, Crystal Palace e Fulham, mas há também times da Alemanha que observam o atleta. O possível dinheiro da venda poderá ser reinvestido em nomes como Thomas Parte ou Gabriel Magalhães.Os Gunners também pretendem fazer um acordo permanente por Dani Ceballos, além de já ter sido especulado como um dos possíveis destinos para Philippe Coutinho voltar à Premier League. Apesar da provável saída do jovem, outros garotos da base do Arsenal devem permanecer e continuar tendo espaço no time titular.