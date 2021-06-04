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futebol

Jovem brasileiro, Riccieli foi destaque pelo Famalicão no Campeonato Português

Apesar da pouca idade, o atleta mostrou suas qualidades ao ser um dos principais atletas da equipe na última temporada
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LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 14:13

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 14:13

Crédito: Brasileiro tem se destacado em Portugal (Divulgação
O zagueiro Riccieli, de apenas 22 anos, chamou a atenção com a boa temporada que fez pelo Famalicão na época 20/21. Foi a segunda do jogador pelo clube português.O defensor atuou em 26 partidas na temporada que se encerrou recentemente, todas pelo Campeonato Português, ajudando a equipe a conquistar uma posição segura na tabela.
A equipe finalizou o campeonato na nona colocação, posição de segurança e distante da zona de rebaixamento. Foram 22 jogos de Riccieli no onze inical, ou seja, apenas em quatro das que atuou, o atleta não estava entre os titulares.
Riccieli já acumula 57 jogos com a camisa da equipe portuguesa, além dos 26 da temporada 2020/2021, o jogador defendeu o Famalicão em 31 jogos na época 2019/2020.

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