Jovem atacante ganha destaque no Sub-20 do Goiás

Se destacando pelos bons números no Campeonato Goiano Sub-20, o atacante Vinícius Popó tem ajudado muito o time na competição. Com poucas chances de atuar entre os profissionais, o atleta soma 4 gols, além de 4 assistências.O craque, que chegou a marcar 139 gols em 200 jogos pela base do Cruzeiro, clube em que foi revelado, vem dando trabalho aos rivais no torneio fazendo sua estreia em 4 de setembro. Em duelo diante o Anapolina, na última sexta-feira, deixou sua marca em um gol de pênalti que ele mesmo sofreu, evitando o primeiro revés da equipe esmeraldina em 9 rodadas disputadas até o momento.