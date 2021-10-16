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futebol

Jovem atacante ganha destaque no Sub-20 do Goiás

Vinícius Popó tem sido um dos principais nomes da equipe no Campeonato Goiano da categoria...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 11:36

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 11:36

Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa
Se destacando pelos bons números no Campeonato Goiano Sub-20, o atacante Vinícius Popó tem ajudado muito o time na competição. Com poucas chances de atuar entre os profissionais, o atleta soma 4 gols, além de 4 assistências.O craque, que chegou a marcar 139 gols em 200 jogos pela base do Cruzeiro, clube em que foi revelado, vem dando trabalho aos rivais no torneio fazendo sua estreia em 4 de setembro. Em duelo diante o Anapolina, na última sexta-feira, deixou sua marca em um gol de pênalti que ele mesmo sofreu, evitando o primeiro revés da equipe esmeraldina em 9 rodadas disputadas até o momento.
Pelos profissionais, atuou em 2021 no Campeonato Goiano no empate sem gols com o Atlético-GO. Emprestado pela Raposa até o fim de dezembro deste ano, entretanto, Popó mira chances na equipe de Marcelo Cabo que atualmente segue firme na ponta da tabela brigando por uma vaga na elite do futebol nacional em 2022.

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