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futebol

Jovem atacante do Sport ganha moral e titularidade contra a Chapecoense

Cristiano completa 20 anos na próxima terça (31), e diz que oportunidade é o melhor presente que poderia receber...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 10:50

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 10:50
Crédito: Anderson Stevens/Sport
Aos poucos Cristiano tem ganhado espaço depois de se destacar com os gols e boas partidas no sub-20. Recém-chegado ao time principal do Sport, o jovem que é emprestado pelo São Bento, atuou poucos minutos nas partidas diante do RB Bragantino e São Paulo, mas teve sua grande oportunidade no time titular na tarde de ontem (28). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS“É muito importante ter uma oportunidade como essa, em uma equipe tão grande como o Sport. Estou muito feliz e é o melhor presente de aniversário que eu poderia receber. Me entreguei e acredito que fiz valer essa chance. Foram 60 minutos em campo, tive mais tempo para mostrar que possuo condições de ajudar nosso time a sair da situação que está. Fazer gol é o meu objetivo individual, mas o que está em mente, é o coletivo, pontuar de qualquer forma”, comenta Cristiano.
Em situação complicada, o Sport precisa conquistar a pontuação suficiente para subir na classificação, sair do Z4 e se manter na elite nacional. Com a chegada do novo treinador, o time busca algumas mudanças para tentar melhorar o sistema ofensivo.
Logo no início do 2º tempo, Cristiano teve grande chance de gol, mas foi barrado pelo goleiro da Chapecoense.
Para o camisa 49, o grupo é forte e qualificado o suficiente para dar a volta por cima e, além disso, acredita nas mudanças que Gustavo Florentin pode trazer.
“Sei que a situação que estamos não é a melhor, mas acredito muito no potencial da equipe e sei que vamos sair dessa situação e voltar a dar alegria aos torcedores. Tenho certeza que o Florentin, que estava nos observando da arquibancada, fará os ajustes que entender necessário, e no sistema ofensivo, sei que posso contribuir de alguma forma. Hoje foi por pouco, o gol quase veio, mas o trabalho continua, não podemos desistir. Acredito muito que ele (Gustavo Florentin) possa nos proporcionar coisas boas e nos ajudar também na batalha pelo nosso objetivo”, finaliza.
O Sport ficou no 0 a 0 contra a Chapecoense e volta jogar no domingo (5), na Arena da Baixada, em Curitiba, contra o Athletico-PR, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

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