Jovem atacante do Sport ganha moral e titularidade contra a Chapecoense

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Aos poucos Cristiano tem ganhado espaço depois de se destacar com os gols e boas partidas no sub-20. Recém-chegado ao time principal do Sport, o jovem que é emprestado pelo São Bento, atuou poucos minutos nas partidas diante do RB Bragantino e São Paulo, mas teve sua grande oportunidade no time titular na tarde de ontem (28). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS“É muito importante ter uma oportunidade como essa, em uma equipe tão grande como o Sport. Estou muito feliz e é o melhor presente de aniversário que eu poderia receber. Me entreguei e acredito que fiz valer essa chance. Foram 60 minutos em campo, tive mais tempo para mostrar que possuo condições de ajudar nosso time a sair da situação que está. Fazer gol é o meu objetivo individual, mas o que está em mente, é o coletivo, pontuar de qualquer forma”, comenta Cristiano.

Em situação complicada, o Sport precisa conquistar a pontuação suficiente para subir na classificação, sair do Z4 e se manter na elite nacional. Com a chegada do novo treinador, o time busca algumas mudanças para tentar melhorar o sistema ofensivo.

Logo no início do 2º tempo, Cristiano teve grande chance de gol, mas foi barrado pelo goleiro da Chapecoense.

Para o camisa 49, o grupo é forte e qualificado o suficiente para dar a volta por cima e, além disso, acredita nas mudanças que Gustavo Florentin pode trazer.

“Sei que a situação que estamos não é a melhor, mas acredito muito no potencial da equipe e sei que vamos sair dessa situação e voltar a dar alegria aos torcedores. Tenho certeza que o Florentin, que estava nos observando da arquibancada, fará os ajustes que entender necessário, e no sistema ofensivo, sei que posso contribuir de alguma forma. Hoje foi por pouco, o gol quase veio, mas o trabalho continua, não podemos desistir. Acredito muito que ele (Gustavo Florentin) possa nos proporcionar coisas boas e nos ajudar também na batalha pelo nosso objetivo”, finaliza.