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futebol

Jovem atacante celebra título da A2 do Paulistão com o São Caetano

Ronaldo, aos 19 anos, foi um dos destaques do título da divisão de acesso do estadual. No total foram 19 jogos pelo clube nesta campanha, com um gol e cinco assistências....
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 13:16

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 13:16

Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal
Destaque na Copinha pelo São Caetano no inicio deste ano, com três gols e três assistências, o atacante Ronaldo, de 19 anos, segue enchendo os olhos do torcedor azulão nesta temporada. Na última segunda-feira a equipe venceu a decisão de pênaltis sobre o São Bento e foi tricampeão paulista da Série A2.
O jovem atacante foi um dos destaques do título da divisão de acesso. No total foram 19 jogos pelo clube nesta campanha com um gol e cinco assistências.
- Esse título vem para coroar todo o trabalho de reestruturação que estão fazendo no São Caetano. Tivemos todo o suporte e tranquilidade para treinar e jogar mesmo neste período difícil de pandemia. O reflexo foi dentro de campo com esse título e colocando o São Caetano na elite do futebol paulista - disse.
Ronaldo tem contrato até abril de 2022 com o Azulão, mas por conta de boas atuações desde o inicio do ano, já chamou interesse de clubes da Série A. Inclusive com uma proposta concreta de um grande clube de Minas Gerais.
- Até a decisão não quis saber de propostas para estar 100% focado na busca pelo título. Logo após o jogo meu empresário conversou comigo sobre algumas possibilidades. Mas, por todo o carinho e respeito que tenho pelo clube, só quero sair se for algo bom para todas as partes - finalizou o atacante.

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