  • Jovane Cabral vira no último lance da partida, e Sporting vence o Porto na semifinal da Taça da Liga de Portugal
Atacante entrou no jogo aos 33 minutos do segundo tempo, e marcou dois gols nos minutos finais. Adversário na decisão será Braga ou Benfica, que jogam nesta quarta...
LanceNet

19 jan 2021 às 18:56

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 18:56

Crédito: Divulgação / Site oficial do Porto
O Sporting está na final da Taça da Liga de Portugal. Nesta terça-feira, o time de Lisboa enfrentou o Porto, em Leiria, e venceu por 2 a 1 em um jogo emocionante até o final. Marega abriu o placar para os Dragões, enquanto Jovane Cabral, duas vezes, virou para a Turma do Alvalade.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsAZARO Porto foi melhor durante a partida e criou as melhores oportunidades de gol. No primeiro tempo, os Dragões por pouco não balançaram as redes. João Mário fez boa jogada, limpou a marcação, e viu Coates bloquear a finalização. No rebote, Marega, mesmo desequilibrado, acertou a trave.
SORTE​Se no primeiro tempo Marega levou azar, o cenário se inverteu na etapa final. Aos 34 minutos, o atacante recebeu passe no meio-campo, arrancou, encarou a marcação, e bateu da entrada da área. A bola desviou em Vitorino Antunes e traiu o goleiro Antonio Adán.
ELE DECIDE​Aos 40 minutos do segundo tempo, um dos principais nomes do Sporting apareceu. Após falta cobrada na área, a zaga do Porto afastou parcialmente, mas a bola caiu nos pés de Jovane Cabral. O camisa 77 dominou e bateu com extrema categoria no canto de Diogo Costa. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. No último lance da partida, Jovane Cabral recebeu belo passe em bola enfiada e tocou na saída do goleiro para virar o jogo.
+ Otávio, Thiago Silva, David Luiz… Veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
SEQUÊNCIA​O Sporting enfrentará Benfica ou Braga na final da Taça da Liga de Portugal, que acontece no sábado. A outra semifinal acontece nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília).

