Jota celebra gol e vaga antecipada do Água Santa na Copinha: 'Seguir evoluindo'

O Água Santa garantiu sua classificação antecipada na Copa São Paulo de Futebol Júnior após vencer a equipe do Assu-RN pelo placar de 3 a 0 em jogo válido pela segunda rodada do grupo 28. O destaque da equipe vai para o atacante Jota, que marcou um dos gols que ajudou a sua equipe a construir a vitória elástica do último sábado, o atleta comentou o bom momento e a importância da classificação já assegurada para a próxima fase.- Estamos realizando uma grande competição, a classificação antecipada é importante para seguir evoluindo e adquirindo confiança para os confrontos decisivos. Fico feliz por contribuir com o gol, fruto de um trabalho diário e bastante determinação, agora é manter o foco para os próximos jogos.