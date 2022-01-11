Jota celebra gol e vaga antecipada do Água Santa na Copinha: 'Seguir evoluindo'

O Água Santa garantiu sua classificação antecipada na Copa São Paulo de Futebol Júnior após vencer a equipe do Assu-RN pelo placar de 3 a 0 em jogo válido pela segunda rodada do grupo 28. O destaque da equipe vai para o atacante Jota, que marcou um dos gols que ajudou a sua equipe a construir a vitória elástica do último sábado, o atleta comentou o bom momento e a importância da classificação já assegurada para a próxima fase.- Estamos realizando uma grande competição, a classificação antecipada é importante para seguir evoluindo e adquirindo confiança para os confrontos decisivos. Fico feliz por contribuir com o gol, fruto de um trabalho diário e bastante determinação, agora é manter o foco para os próximos jogos.
Empatados em número de pontos com o Palmeiras em seu grupo, o Água Santa agora se prepara para o duelo direto contra o Verdão lutando pela liderança geral do grupo. Jota projetou as expectativas para o duelo e destacou que para vencer o Palmeiras será necessário máxima atenção de sua equipe.
- Temos agora um jogo complicado pela frente contra uma ótima equipe valendo a liderança do grupo. Precisamos entrar atentos em todos os detalhes e minimizar os erros para conseguir um grande resultado e chegar ainda mais confiante para o confronto da segunda fase - finalizou.
O Água Santa enfrenta o Palmeiras na próxima terça-feira pela terceira rodada da fase de grupos às 15h15, em Diadema.