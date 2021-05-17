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futebol

Joseph faz exames e anúncio da sua chegada no Cruzeiro está próximo

O zagueiro, que joga de lateral também, ficará na Raposa por empréstimo até  fim do ano...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 18:41
Crédito: Joseph voltará ao futebol mineiro, desta vez para defender o Cruzeiro. Ele esteve no Coelho até abril passado-(Mourão Panda/América-MG
O Cruzeiro está perto de confirmar a chegada do zagueiro Joseph, ex-América-MG, que pertence ao Capivariano-SP. O jogador fez exames médicos e , passando pelos testes, terá seu contrato oficializado por empréstimo até o fim de 2021. A chegada de Joseph pode ajudar a solucionar um problema na lateral-direita, já que tem apenas Raul Cáceres na posição. O zagueiro Joseph, de 26 anos, que é zagueiro de origem, mas atuou como lateral pelo América-MG, de onde saiu recentemente, sendo muito elogiado pela comissão técnica de Lisca. Joseph foi devolvido ao Capivariano-SP após o fim do seu empréstimo para o Coelho. O técnico Felipe Conceição aprova sua vinda, pois é um atleta que consegue atuar tanto na lateral, quanto na zaga e até de volante. No América-MG, Joseph fez 14 partidas com a camisa do Coelho, ajudando a equipe no acesso à elite nacional de 2021, Joseph acumula passagens por equipes do interior do Rio de Janeiro e pelo Villa Nova-MG, além de vestir a camisa do Vila Nova-GO, na Série B de 2019.

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