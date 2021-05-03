José Welison quer crescimento do Sport em 2021

Crédito: O Leão vive bom momento no estadual pernambucano (Divulgação / Sport

Um dos destaques do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória, Atlético-MG e Botafogo, acredita que o elenco pernambucano ainda crescerá muito nas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, a meta é fazer uma boa sequência nos jogos que virão em 2021.

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- Nossa equipe tem se dedicado ao máximo para continuar crescendo de produção e para continuar melhorando seu desempenho em campo na temporada. O grupo está muito motivado para que isso aconteça - disse.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANOAinda de acordo com o atleta, sua meta é evoluir no clube pernambucano.