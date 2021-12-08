José Welison fala sobre ótimo ano com a camisa do Sport e foca em última rodada do Brasileirão

Titular do Sport neste ano, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, teve uma ótima temporada com a camisa do clube em 2021. Feliz com o crescimento que teve e com as boas partidas que fez, o jogador falou sobre esse momento no Leão da Ilha.Saiba quanto vale de premiação terminar em cada posição do Brasileirão

- Estamos lutando muito para que a equipe possa terminar o ano vencendo e fazendo bons jogos. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso seja possível nestas próximas semanas. O grupo está focado - disse.

Ainda de acordo com o atleta, a ideia de todos é encerrar o ano com vitória sobre o Athletico-PR.

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- Vamos para o último jogo da temporada motivados para vencer o Athletico. Temos que fazer uma grande partida para buscarmos o triunfo - concluiu.