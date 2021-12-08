Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • José Welison fala sobre ótimo ano com a camisa do Sport e foca em última rodada do Brasileirão
futebol

José Welison fala sobre ótimo ano com a camisa do Sport e foca em última rodada do Brasileirão

Volante está motivado no Leão, que enfrenta o Athletico-PR no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 19:10

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 19:10

Titular do Sport neste ano, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, teve uma ótima temporada com a camisa do clube em 2021. Feliz com o crescimento que teve e com as boas partidas que fez, o jogador falou sobre esse momento no Leão da Ilha.Saiba quanto vale de premiação terminar em cada posição do Brasileirão
- Estamos lutando muito para que a equipe possa terminar o ano vencendo e fazendo bons jogos. Vamos nos dedicar ao máximo para que isso seja possível nestas próximas semanas. O grupo está focado - disse.
Ainda de acordo com o atleta, a ideia de todos é encerrar o ano com vitória sobre o Athletico-PR.
VEJA TABELA E SIMULE A RODADA FINAL DO BRASILEIRÃO
- Vamos para o último jogo da temporada motivados para vencer o Athletico. Temos que fazer uma grande partida para buscarmos o triunfo - concluiu.
Crédito: JoséWelisonemaçãopeloSport(Foto:Divulgação/Sport

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados