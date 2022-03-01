Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

José Welison fala sobre expectativa de fazer grande temporada no Fortaleza

O volante tem grande planos para o Leão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2022 às 11:21

Publicado em 01 de Março de 2022 às 11:21

O volante José Welison, hoje no Fortaleza, contou sobre o desejo de fazer uma grande temporada com a camisa do Leão. De acordo com o atleta, seu plano é ter um ano de alto nível para ajudar o tricolor dentro e fora dos gramados.'Vestir a camisa do Fortaleza é uma responsabilidade grande. Tenho consciência disso. Vou trabalhar muito para honrar esse manto e para ter uma temporada de alto nível, com ótimos números e boas atuações', contou o volante.
Ainda segundo o jogador, a equipe do Fortaleza, hoje, tem um dos elencos mais qualificados de todo o país: 'Temos um elenco de alto nível, com jogadores que podem fazer a diferença em uma temporada forte como a que o clube terá. Vamos trabalhar muito para ter um 2022 de grandes resultados', concluiu o José Welison.
Crédito: (Divulgação:Fortaleza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados