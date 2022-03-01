José Welison fala sobre expectativa de fazer grande temporada no Fortaleza

O volante José Welison, hoje no Fortaleza, contou sobre o desejo de fazer uma grande temporada com a camisa do Leão. De acordo com o atleta, seu plano é ter um ano de alto nível para ajudar o tricolor dentro e fora dos gramados.'Vestir a camisa do Fortaleza é uma responsabilidade grande. Tenho consciência disso. Vou trabalhar muito para honrar esse manto e para ter uma temporada de alto nível, com ótimos números e boas atuações', contou o volante.