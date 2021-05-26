Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

José Welison espera evolução no Sport na sequência de 2021

Volante está motivado para a evolução do Leão no restante da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 21:01

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 21:01

Crédito: Divulgação / Sport
Um dos principais nomes do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, quer evolução da equipe rubro-negra na sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021, focando na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Confira quais jogos perderão os convocados para a próxima Data Fifa
- O grupo vem se dedicando ao máximo no dia a dia para evoluir. Temos um ótimo elenco e com totais condições de fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Vamos trabalhar muito para conquistarmos nossos objetivos em 2021 - disse.
Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é crescer no clube.
- Estou muito motivado com essa oportunidade no Sport. Tenho trabalhado muito para melhorar meu desempenho em campo no dia a dia.
O Sport estreia no Brasileirão neste domingo, às 20h30, diante do Internacional, no Beira-Rio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados