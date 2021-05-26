José Welison espera evolução no Sport na sequência de 2021

Crédito: Divulgação / Sport

Um dos principais nomes do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, quer evolução da equipe rubro-negra na sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta de todos no grupo é melhorar o desempenho em campo em 2021, focando na disputa do Campeonato Brasileiro da Série A.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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- O grupo vem se dedicando ao máximo no dia a dia para evoluir. Temos um ótimo elenco e com totais condições de fazer uma boa sequência nestas próximas semanas. Vamos trabalhar muito para conquistarmos nossos objetivos em 2021 - disse.

Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é crescer no clube.

- Estou muito motivado com essa oportunidade no Sport. Tenho trabalhado muito para melhorar meu desempenho em campo no dia a dia.