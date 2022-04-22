José Welison comemora triunfo do Fortaleza sobre o Vitória na Copa do Brasil

O volante José Welison, hoje no Fortaleza, falou sobre a importância do triunfo sobre o Vitória, por 3 x 0, pela Copa do Brasil, nesta última quarta-feira. Segundo o jogador, esse é um resultado que vai ajudar muito o grupo para a sequência da temporada.

- VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL

'Foi um triunfo importante em que abrimos vantagem para o jogo de volta no Barradão, que será muito difícil. O grupo soube administrar bem o jogo, teve ritmo forte e aproveitou as oportunidades. Não tem nada garantido, mas foi muito importante ter um resultado como esse no primeiro jogo', disse.

Ainda de acordo com o atleta, a meta de todos são os dois jogos contra o Caucaia pelas finais do Cearense neste final de semana.

'Agora é foco total no Caucaia. Vamos trabalhar para fazer dois grandes jogos para buscarmos esse título. O grupo está muito focado nisso. Terminar a competição com a conquista dela será importante'..