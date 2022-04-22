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futebol

José Welison comemora triunfo do Fortaleza sobre o Vitória na Copa do Brasil

Meio-campista é uma das novidades do Tricolor para a temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2022 às 18:27

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 18:27

O volante José Welison, hoje no Fortaleza, falou sobre a importância do triunfo sobre o Vitória, por 3 x 0, pela Copa do Brasil, nesta última quarta-feira. Segundo o jogador, esse é um resultado que vai ajudar muito o grupo para a sequência da temporada.
- VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL
'Foi um triunfo importante em que abrimos vantagem para o jogo de volta no Barradão, que será muito difícil. O grupo soube administrar bem o jogo, teve ritmo forte e aproveitou as oportunidades. Não tem nada garantido, mas foi muito importante ter um resultado como esse no primeiro jogo', disse.
Ainda de acordo com o atleta, a meta de todos são os dois jogos contra o Caucaia pelas finais do Cearense neste final de semana.
'Agora é foco total no Caucaia. Vamos trabalhar para fazer dois grandes jogos para buscarmos esse título. O grupo está muito focado nisso. Terminar a competição com a conquista dela será importante'..
Crédito: (Divulgação:Fortaleza

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