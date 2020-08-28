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futebol

José Mourinho tem interesse em se reunier com Diego Costa

Técnico português está interessado em atacante do Atlético de Madrid para ser reserva de Harry Kane. Com um ano de contrato, espanhóis podem fazer dinheiro com veterano...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 10:36

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 10:36
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
José Mourinho, técnico do Tottenham, ofereceu uma reunião para Diego Costa com o objetivo de ouvir do técnico português uma proposta para se juntar ao time inglês, de acordo com o “Daily Star”. Com apenas um ano de contrato com o Atlético de Madrid, o centroavante chegaria para ser reserva de Harry Kane.
Apesar de chegar para ser reserva, o espanhol pode receber algumas oportunidades, uma vez que o atacante inglês já demonstrou interesse em deixar a atual equipe e por ter passado muito tempo lesionado na última temporada. Na equipe de Simeone, Diego Costa também deve ser reserva, uma vez que Morata é tido como o nome da posição.Mourinho e Diego Costa já trabalharam juntos no Chelsea, em 2015, quando os Blues conquistaram um título de Premier League. Os espanhóis também podem enxergar como uma boa oportunidade de se desfazer de um jogador experiente, mas que pode render um dinheiro neste mercado.

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