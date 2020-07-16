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futebol

José Mourinho se irrita em coletiva após vitória do Tottenham

Técnico foi questionado sobre titularidade de Lucas Moura, enquanto Bergwijn começou partida contra o Newcastle no banco. Holandês foi decisivo para a vitória fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2020 às 13:16

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 13:16

Crédito: José Mourinho se irritou com perguntas sobre seu time (Adrian DENNIS / AFP
Após a vitória do Tottenham sobre o Newcastle por 3 a 1, José Mourinho se irritou com as perguntas dos jornalistas a respeito da titularidade de Lucas Moura e Bergwijn ter começado no banco. O holandês entrou na partida e foi decisivo para o time de Londres ficar à frente do placar quando estava empatando o confronto.
- Essa pergunta que se faz a mim não se faz a Klopp, Guardiola ou Lampard. Sou o único que sou obrigado a ter 15 titulares ou sou o único que não tem direito de ter bons jogadores na reserva. Se eu tivesse posto Bergwijn de titular, estaria me perguntando o que Lucas Moura ou Son devem fazer para serem titulares. Quantas vezes Nuno deixa Adama Traoré no banco para ganhar partida nos últimos 30 minutos? E você não pergunta ao Nuno o motivo do Traoré estar no banco e Jota, Podence ou Dendoncker jogaram em seu lugar. Só para mim.
Apesar da irritação do técnico português, o Tottenham deu mais um grande passo para conseguir uma vaga em competições europeias na próxima temporada. A equipe ocupa a 7ª colocação no Campeonato INglês e está um ponto atrás do Wolverhampton, time que está em 6º lugar e em posição de Liga Europa.

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