José Mourinho se irrita em coletiva após vitória do Tottenham

Crédito: José Mourinho se irritou com perguntas sobre seu time (Adrian DENNIS / AFP

Após a vitória do Tottenham sobre o Newcastle por 3 a 1, José Mourinho se irritou com as perguntas dos jornalistas a respeito da titularidade de Lucas Moura e Bergwijn ter começado no banco. O holandês entrou na partida e foi decisivo para o time de Londres ficar à frente do placar quando estava empatando o confronto.

- Essa pergunta que se faz a mim não se faz a Klopp, Guardiola ou Lampard. Sou o único que sou obrigado a ter 15 titulares ou sou o único que não tem direito de ter bons jogadores na reserva. Se eu tivesse posto Bergwijn de titular, estaria me perguntando o que Lucas Moura ou Son devem fazer para serem titulares. Quantas vezes Nuno deixa Adama Traoré no banco para ganhar partida nos últimos 30 minutos? E você não pergunta ao Nuno o motivo do Traoré estar no banco e Jota, Podence ou Dendoncker jogaram em seu lugar. Só para mim.