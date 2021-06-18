José Mourinho revela sobre Hazard: 'Péssimo treinando'

Crédito: ANTONIO VILLALBA / REAL MADRID

O técnico José Mourinho revelou que Eden Hazard é um atleta péssimo no dia a dia de treinamentos. Aos microfones da "talkSPORT", o português afirmou que o atacante belga poderia ser um jogador muito melhor caso fosse mais profissional.- Ele é um jogador fantástico e péssimo treinando. Você só imagina o que ele não seria com uma atitude super profissional nos treinamentos. Ele não trabalha muito quando vai ao campo nas manhãs. Quando você o vê no jogo, não se vê um reflexo do trabalho na semana, mas sim do seu talento.

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A dupla trabalhou junta no Chelsea entre 2013 e 2015 na segunda passagem do Míster pelo clube inglês. Em dois anos e meio, ambos conquistaram um título da Premier League e um da Copa da Liga Inglesa, o que corresponde a um terço das taças que o belga venceu com os Blues.