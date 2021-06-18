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futebol

José Mourinho revela sobre Hazard: 'Péssimo treinando'

Comandante português exaltou o dom do atacante belga, mas criticou a falta de profissionalismo do camisa sete no dia a dia...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 10:00

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 10:00

Crédito: ANTONIO VILLALBA / REAL MADRID
O técnico José Mourinho revelou que Eden Hazard é um atleta péssimo no dia a dia de treinamentos. Aos microfones da "talkSPORT", o português afirmou que o atacante belga poderia ser um jogador muito melhor caso fosse mais profissional.- Ele é um jogador fantástico e péssimo treinando. Você só imagina o que ele não seria com uma atitude super profissional nos treinamentos. Ele não trabalha muito quando vai ao campo nas manhãs. Quando você o vê no jogo, não se vê um reflexo do trabalho na semana, mas sim do seu talento.
> Veja a tabela da Eurocopa
A dupla trabalhou junta no Chelsea entre 2013 e 2015 na segunda passagem do Míster pelo clube inglês. Em dois anos e meio, ambos conquistaram um título da Premier League e um da Copa da Liga Inglesa, o que corresponde a um terço das taças que o belga venceu com os Blues.
O camisa sete já revelou que teria vontade em trabalhar com José Mourinho em mais uma oportunidade. No entanto, o ponta segue no Real Madrid, com quem tem contrato até 2024, enquanto o comandante foi contratado para dirigir a Roma nesta temporada.

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