José Mourinho revela conversa com Dele Alli: 'Precisamos do verdadeiro Dele de volta'

A negociação entre Tottenham e Paris Saint-Germain pelo atacante Dele Alli não foi adiante. Um dos principais entraves foi o fato do clube inglês não ter conseguido um substituto no mercado. O meio-campista Eriksen, ex-Spurs e atualmente na Inter de Milão, foi sondado pelo Tottenham, mas a questão financeira foi um entrave para a negociação.+ Arsenal apela após expulsão duvidosa de David Luiz na Premier LeagueHá três semanas, em entrevista coletiva, o técnico José Mourinho se recusou a dizer se liberaria ou não Dele Alli. No entanto, segundo o jornalista Fabrizio Romano, o treinador conversou com o atacante e "encontrou um terreno comum" com Alli.