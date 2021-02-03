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José Mourinho revela conversa com Dele Alli: 'Precisamos do verdadeiro Dele de volta'

Atacante inglês tinha o desejo de se transferir para o PSG, mas negócio não foi adiante...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 12:32

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 12:32

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
A negociação entre Tottenham e Paris Saint-Germain pelo atacante Dele Alli não foi adiante. Um dos principais entraves foi o fato do clube inglês não ter conseguido um substituto no mercado. O meio-campista Eriksen, ex-Spurs e atualmente na Inter de Milão, foi sondado pelo Tottenham, mas a questão financeira foi um entrave para a negociação.+ Arsenal apela após expulsão duvidosa de David Luiz na Premier LeagueHá três semanas, em entrevista coletiva, o técnico José Mourinho se recusou a dizer se liberaria ou não Dele Alli. No entanto, segundo o jornalista Fabrizio Romano, o treinador conversou com o atacante e "encontrou um terreno comum" com Alli.
- Encontrei um terreno comum com Dele Alli. Tive uma boa conversa com ele ontem. Precisamos do verdadeiro Dele de volta e eu deixei isso muito claro para ele.

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