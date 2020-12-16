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José Mourinho reclama de falta de tempo em passagem pelo United

Técnico do Tottenham disse que foi demitido na metade de um processo, mas que está feliz por trabalhar no Tottenham e espera acelerar o trabalho para conquistar títulos...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 12:31

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 12:31

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
O técnico José Mourinho reclamou de falta de tempo enquanto esteve no comando do Manchester United. Em entrevista ao "Goal", o português afirma que foi demitido no meio o processo de implementação do seu estilo de jogo, mas que respeitou a decisão dos dirigentes dos Diabos Vermelhos.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
- O primeiro clube que eu senti que precisava de tempo e que não me foi dado foi o Manchester United, pois eu senti que estávamos no meio de um processo, mas eu aprendi desde cedo a respeitar decisões. Fizemos o que foi possível ser feito e seguimos em frente.O português também comentou sobre seu trabalho à frente do Tottenham e diz estar feliz trabalhando no clube londrino.
- No Tottenham eu sei o perfil do trabalho que tenho em mãos e até agora estou gostando muito de estar no clube. Acredito que eles também estejam felizes em trabalhar comigo, então me vejo por um longo tempo, mas se pudermos acelerar o processo, como estamos fazendo, e começar a fazer as coisas certas, claro que não vamos perder tempo.
Mourinho faz um trabalho de destaque desde que chegou ao Tottenham no final de 2019 após a demissão de Mauricio Pochettino. Na atual temporada, a equipe do português segue na briga pelo título do Campeonato Inglês mesmo com um elenco modesto em comparação aos grandes rivais pelo troféu.

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