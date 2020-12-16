José Mourinho reclama de falta de tempo em passagem pelo United

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O técnico José Mourinho reclamou de falta de tempo enquanto esteve no comando do Manchester United. Em entrevista ao "Goal", o português afirma que foi demitido no meio o processo de implementação do seu estilo de jogo, mas que respeitou a decisão dos dirigentes dos Diabos Vermelhos.

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- O primeiro clube que eu senti que precisava de tempo e que não me foi dado foi o Manchester United, pois eu senti que estávamos no meio de um processo, mas eu aprendi desde cedo a respeitar decisões. Fizemos o que foi possível ser feito e seguimos em frente.O português também comentou sobre seu trabalho à frente do Tottenham e diz estar feliz trabalhando no clube londrino.

- No Tottenham eu sei o perfil do trabalho que tenho em mãos e até agora estou gostando muito de estar no clube. Acredito que eles também estejam felizes em trabalhar comigo, então me vejo por um longo tempo, mas se pudermos acelerar o processo, como estamos fazendo, e começar a fazer as coisas certas, claro que não vamos perder tempo.