José Mourinho quer Hazard na Roma

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

O técnico José Mourinho pediu a contratação do atacante Eden Hazard na Roma para a próxima temporada, segundo o diário "Leggo". A equipe italiana estaria disposta a pedir o empréstimo do atleta ao Real Madrid por um ano e se comprometeria a pagar grande parte do salário do jogador.No Real Madrid, o belga não tem conseguido ter sequência por conta de inúmeras lesões que atrapalham o sucesso do camisa sete no futebol espanhol. Em dois anos, o ponta participou apenas de 43 partidas com a equipe merengue.

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Hazard e José Mourinho trabalharam juntos no Chelsea e tiveram entre 2013 e 2015, período em que o português fez sua segunda passagem pelos Blues. O atleta já deu entrevistas em que elogiou o seu ex-comandante e revelou que gostaria de voltar a trabalhar para o Special One.