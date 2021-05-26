Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

José Mourinho quer Hazard na Roma

Clube italiano está disposto a tentar contratação do atacante belga por empréstimo e se compromete a pagar grande parte do salário do jogador do Real Madrid...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 13:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 13:47
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
O técnico José Mourinho pediu a contratação do atacante Eden Hazard na Roma para a próxima temporada, segundo o diário "Leggo". A equipe italiana estaria disposta a pedir o empréstimo do atleta ao Real Madrid por um ano e se comprometeria a pagar grande parte do salário do jogador.No Real Madrid, o belga não tem conseguido ter sequência por conta de inúmeras lesões que atrapalham o sucesso do camisa sete no futebol espanhol. Em dois anos, o ponta participou apenas de 43 partidas com a equipe merengue.
> Veja a tabela da Eurocopa
Hazard e José Mourinho trabalharam juntos no Chelsea e tiveram entre 2013 e 2015, período em que o português fez sua segunda passagem pelos Blues. O atleta já deu entrevistas em que elogiou o seu ex-comandante e revelou que gostaria de voltar a trabalhar para o Special One.
A crise econômica no Real Madrid pode fazer com que a negociação aconteça. O clube espanhol ainda não sabe como será a próxima temporada, pois depende de diversas situações, como o retorno ou não de Bale e a contratação de novos nomes para o elenco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados