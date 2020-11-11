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futebol

José Mourinho quer a contratação de Sabitzer, destaque do RB Leipzig

Treinador do Tottenham deseja investir cerca de R$ 190 milhões no austríaco...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 13:54

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 13:54

Crédito: John MACDOUGALL / AFP
Ainda em busca de reforços para o Tottenham, José Mourinho já tem um novo alvo. De acordo com o "Sport Bild", o treinador dos Spurs deseja contratar Marcel Sabitzer, do RB Leipzig.O meio-campista de 26 anos é a prioridade de Mourinho para a próxima janela de transferências. O Tottenham estaria disposto a pagar 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) para garantir a contratação do austríaco.
Desde 2015 no RB Leipzig, Sabitzer soma 194 partidas pelo clube alemão. Ele marcou 45 gols e deu 36 assistências.

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