José Mourinho quer a contratação de Sabitzer, destaque do RB Leipzig

Ainda em busca de reforços para o Tottenham, José Mourinho já tem um novo alvo. De acordo com o "Sport Bild", o treinador dos Spurs deseja contratar Marcel Sabitzer, do RB Leipzig.O meio-campista de 26 anos é a prioridade de Mourinho para a próxima janela de transferências. O Tottenham estaria disposto a pagar 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) para garantir a contratação do austríaco.