José Mourinho quer a contratação de meio-campista do RB Leipzig

Apesar do interesse, o atleta tem contrato com o clube alemão até 2022, mas ao fim desta temporada irá restar apenas um ano de contrato entre o camisa sete e o time de Julian Nagelsmann. Com a proximidade do fim do vínculo do austríaco, seu preço tende a cair a cada janela de transferência.No entanto, tudo indica que a chegada de Sabitzer ao clube londrino também passa pela situação de Ndombelé na equipe de Mourinho. O francês esteve próximo de uma saída do clube nos últimos mercados e não tem as portas fechadas.