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futebol

José Mourinho quer a contratação de meio-campista do RB Leipzig

De acordo com a imprensa inglesa, técnico português pediu que o Tottenham tentasse trazer Marcel Sabitzer, um dos jogadores mais importantes de Julian Nagelsmann...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 13:03

LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 13:03
Crédito: Sabitzer está na mira do Tottenham (John MACDOUGALL / AFP
O técnico José Mourinho pediu a contratação do meio-campista Marcel Sabitzer, do RB Leipzig, segundo o "Daily Mail". As informações apontam que o Tottenham estaria disposto a pagar até 50 milhões de euros (R$ 311,8 milhões) pelo jogador.
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Apesar do interesse, o atleta tem contrato com o clube alemão até 2022, mas ao fim desta temporada irá restar apenas um ano de contrato entre o camisa sete e o time de Julian Nagelsmann. Com a proximidade do fim do vínculo do austríaco, seu preço tende a cair a cada janela de transferência.No entanto, tudo indica que a chegada de Sabitzer ao clube londrino também passa pela situação de Ndombelé na equipe de Mourinho. O francês esteve próximo de uma saída do clube nos últimos mercados e não tem as portas fechadas.

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