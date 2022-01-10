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José Mourinho não poupa palavras após derrota da Roma: 'Tenho jogadores de fraca mentalidade'

Treinador português soltou o verbo após vitória da Juventus sobre a Giallorossi, pelo Campeonato Italiano, e ainda cobrou a diretoria sobre a chegada de reforços...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 15:25

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 15:25

Treinador da Roma, o técnico José Mourinho não gostou nada da derrota de sua equipe para a Juventus, no último domingo, pelo Campeonato Italiano, por 4 a 3. Após a partida, em entrevista à "DAZN", o Special One afirmou que seus jogadores tiveram um "abalo psicológico" durante a partida.- Tivemos controle total durante 70 minutos, mas, depois, houve um colapso psicológico. O 3 a 2 nos matou. Quando você permite isso contra uma equipe como a Juventus, com uma mentalidade muito forte, instala-se o medo. É um complexo psicológico dos jogadores - disse Mourinho.
- Para mim, o 3 a 2 não é um problema, mas para o time é. Tenho jogadores neste elenco que são muito bonzinhos e têm fraca mentalidade - completou.
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A Roma vencia o jogo por 3 a 1 até aos 25 minutos do segundo tempo, quando a Juventus diminuiu com Locatelli. Depois disso, em um intervalo de sete minutos, a Velha Senhora virou a partida. No fim, Pellegrini teve chance de empatar em cobrança de pênalti, mas desperdiçou.
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Mourinho ainda afirmou que a postura de seus jogadores precisa mudar e que todos devem demonstrar mais vontade dentro de campo. Além disso, o treinador português cobrou da diretoria a chegada de mais reforços.
- Esta coisa de jogar na zona de conforto, para o sexto ou sétimo lugares, é fácil para algumas pessoas, mas, para mim, não. É preciso acabar com essa mentalidade. Depois do jogo com o Milan, disse aos jogadores que são eles que têm de ter um perfil psicológico parecido com o meu e não eu com o deles.
- Tenho limitações no banco, poucas opções. O Maitland-Niles chegou ontem e teve de jogar, espero que nesta próxima semana chegue mais alguém - concluiu.
Crédito: JoséMourinhochegouàRomanestatemporadaetemcontratoatéjunhode2024(Foto:ALBERTOPIZZOLI/AFP

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