AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • José Mourinho fala sobre lesão de Harry Kane: 'Existem jogadores que são insubstituíveis'
futebol

José Mourinho fala sobre lesão de Harry Kane: 'Existem jogadores que são insubstituíveis'

Atacante inglês e craque do Tottenham saiu lesionado no intervalo da derrota por 3 a 1 contra o Liverpool nesta quinta...

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 20:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2021 às 20:35
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
O Tottenham perdeu para o Liverpool por 3 a 1 em seu estádio nesta quinta-feira, mas enfrentou mais uma negativa durante a partida. No intervalo, José Mourinho substituiu o atacante Harry Kane, que se lesionou. O treinador falou sobre a possível ausência do jogador nas próximas partidas.
Veja a tabela do Inglês- Kane se lesionou nos dois tornozelos. A primeira lesão foi em uma entrada dura do Thiago, e na segunda ainda não percebi o que aconteceu. Duas lesões, uma em cada tornozelo, a segunda pior do que a primeira. Creio que vai ficar algumas semanas de fora. Existem jogadores que são insubstituíveis, mas acontece e temos de lutar contra isso. Não podemos fazer outra coisa - disse Mourinho à BBC.
O treinador do Tottenham também falou sobre a derrota por 3 a 1 para o Liverpool.
- Começámos muito bem, mas já antes do gol anulado do Son por impedimento tínhamos percebido o que seria o jogo: um enorme erro defensivo e uma grande oportunidade para o Mané. Na segunda etapa estivemos muito bem organizados mas o gol surgiu em mais um erro na mesma zona. Para o segundo tempo tive que mexer na estrutura da equipe. Primeiro minuto, mais um erro, gol. Reagimos, fizemos o gol, depois mais um erro e 3 a 1. Foi uma equipe que lutou contra os seus próprios erros - concluiu Mourinho.
Após a derrota, o Tottenham enfrenta, fora de casa, o Brighton no domingo, às 16:15 (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantores vão comandar folia no sábado e domingo dos camarotes no carnaval de outubro
Vital 2026: Jammil, É o Tchan, Cat Dealers e MC Maneirinho estão entre as atrações dos camarotes
Imagem de destaque
Como a infraestrutura resiliente já está mudando a gestão dos riscos climáticos
Show de Harry Styles desta terça-feira é cancelado em São Paulo
Show de Harry Styles desta terça-feira é cancelado em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados