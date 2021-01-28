José Mourinho fala sobre lesão de Harry Kane: 'Existem jogadores que são insubstituíveis'

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O Tottenham perdeu para o Liverpool por 3 a 1 em seu estádio nesta quinta-feira, mas enfrentou mais uma negativa durante a partida. No intervalo, José Mourinho substituiu o atacante Harry Kane, que se lesionou. O treinador falou sobre a possível ausência do jogador nas próximas partidas.

Veja a tabela do Inglês- Kane se lesionou nos dois tornozelos. A primeira lesão foi em uma entrada dura do Thiago, e na segunda ainda não percebi o que aconteceu. Duas lesões, uma em cada tornozelo, a segunda pior do que a primeira. Creio que vai ficar algumas semanas de fora. Existem jogadores que são insubstituíveis, mas acontece e temos de lutar contra isso. Não podemos fazer outra coisa - disse Mourinho à BBC.

O treinador do Tottenham também falou sobre a derrota por 3 a 1 para o Liverpool.

- Começámos muito bem, mas já antes do gol anulado do Son por impedimento tínhamos percebido o que seria o jogo: um enorme erro defensivo e uma grande oportunidade para o Mané. Na segunda etapa estivemos muito bem organizados mas o gol surgiu em mais um erro na mesma zona. Para o segundo tempo tive que mexer na estrutura da equipe. Primeiro minuto, mais um erro, gol. Reagimos, fizemos o gol, depois mais um erro e 3 a 1. Foi uma equipe que lutou contra os seus próprios erros - concluiu Mourinho.