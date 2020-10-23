José Mourinho está confiante na renovação de Heung-min Son

Crédito: Son tem sido peça chave no time do Tottenham na temporada (ANDREW BOYERS / POOL / AFP

O técnico José Mourinho está confiante de que o sul-coreano Son irá renovar seu contrato com o Tottenham, como revelou o “Daily Mail” nesta semana. O jogador tem contrato com o clube inglês até 2023, o que faz com que os londrinos estejam relaxados para negociar a extensão; O atleta tem sido muito importante no início desta temporada.

- Eu iria amar. Son tem três anos de contrato, então não é como se estivéssemos em uma situação extrema com todo mundo preocupado. Acredito que ele gostaria de ficar aqui por muito tempo.