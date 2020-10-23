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futebol

José Mourinho está confiante na renovação de Heung-min Son

Atacante sul-coreano tem contrato com clube londrino até 2023, mas técnico português diz que todos são apaixonados pelo atleta. Jogador tem nove gols em oito jogos na temporada...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 11:12

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 11:12
Crédito: Son tem sido peça chave no time do Tottenham na temporada (ANDREW BOYERS / POOL / AFP
O técnico José Mourinho está confiante de que o sul-coreano Son irá renovar seu contrato com o Tottenham, como revelou o “Daily Mail” nesta semana. O jogador tem contrato com o clube inglês até 2023, o que faz com que os londrinos estejam relaxados para negociar a extensão; O atleta tem sido muito importante no início desta temporada.
- Eu iria amar. Son tem três anos de contrato, então não é como se estivéssemos em uma situação extrema com todo mundo preocupado. Acredito que ele gostaria de ficar aqui por muito tempo.
O Tottenham está disposto a melhorar o salário de 150 mil libras (R$ 1 milhão) semanais que Son recebe atualmente. O jogador está com 28 anos e desde 2015 defendendo a camisa dos Spurs. Nesta temporada, em nove partidas, o sul-coreano já anotou nove gols e quatro assistências.

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