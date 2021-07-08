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José Mourinho é apresentado na Roma e diz: 'Desafio importante na minha carreira'

Treinador português foi anunciado como comandante da Roma em maio e já comandou primeiro treino nesta quinta-feira. Contrato é de três anos com a equipe da capital da Itália...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 14:38

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 14:38
Crédito: Divulgação / Roma
Começou a era José Mourinho na Roma. Nesta quinta-feira, o treinador português foi apresentado no clube italiano depois de ser recepcionado com grande festa pelos torcedores romanistas. Em entrevista coletiva, o lusitano afirmou que assumir a Giallorossi é um "grande desafio". Anunciado em maio, ele assinou por três temporadas.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa- Em primeiro lugar, quero e tenho que agradecer aos torcedores. A reação após o anúncio foi verdadeiramente excepcional. Eu tive essa sensação imediatamente. Não fiz nada para merecer isso. Imediatamente me senti em dívida. A recepção foi emocionante. A primeira coisa que tenho que fazer é agradecer a eles - disse Mourinho de início.
- Falando muito pragmaticamente, vencer a primeira partida oficial. Então depois pensar no próximo. Há trabalho a fazer, esta equipe e este clube têm de estar cada dia melhores. A partir das instalações do Trigoria (CT do clube). O objetivo é esse, a cada dia devemos fazer melhor e ser melhores - disse.
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Mourinho também foi questionado sobre seus últimos trabalhos. Fracasso para alguns, o português falou dos títulos em Manchester United e Chelsea, e a final da Copa da Liga Inglesa que alcançou com o Tottenham.
- Nos últimos três clubes com que trabalhei ganhei um campeonato pelo Chelsea, três taças pelo Manchester United, uma final que não pude jogar pelo Tottenham. O que é um desastre para mim, outros nunca fizeram na vida. É minha culpa - disparou.

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