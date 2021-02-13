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José Mourinho, do Tottenham, exalta equipe e critica arbitragem: 'Toque com a unha é pênalti'

O Manchester City venceu o Tottenham por 3 a 0 neste sábado. O time de Guardiola abriu o placar com um gol de pênalti no primeiro tempo
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LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 20:40

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 20:40

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Neste sábado, 13, o Tottenham foi derrotado pelo Manchester City por 3 a 0, no Etihad Stadium, em partida válida pela 24ª rodada da Premier League. Rodri e Gundogan (2) fizeram os gols da partida. Após o resultado, José Mourinho, técnico dos Spurs, criticou a arbitragem a marcação do pênalti no primeiro tempo que classificou como "pênalti moderno".+ Veja a tabela da Premier League- Um pênalti moderno colocou-nos numa situação complicada. Um pênalti moderno é aquele em até um toque com a unha é pênalti, apenas depende do adversário. Para alguns, qualquer toque com a unha, ou com o nariz, é pênalti. Não tivemos nada a nosso favor. - criticou.Na última quinta-feira, o Tottenham foi eliminado da Copa da Inglaterra após um jogo eletrizante contra o Everton, que foi até a prorrogação e terminou em 5 a 4 para o time de Liverpool. Mourinho lembrou dessa partida para explicar o desgaste da equipe, que foi exaltada pelo português.
- O que tiro deste jogo? Uma equipa muito cansada contra uma equipa fresca. Começámos bem o jogo, tivemos o controlo, acertámos no poste e se tivéssemos chegado ao 1a 0 podíamos ter tido aquela "gasolina" mental para combater o cansaço.
- Estou muito contente com os meus jogadores, muitos deles estavam em campo e há dois dias jogaram duas horas. Deram tudo, foram bravos. Um balneário que não fosse unido teria desistido e seria castigado. Não tenho nada a dizer contra os meus jogadores, nem sobre os erros que aconteceram mas que são normais

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