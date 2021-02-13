José Mourinho, do Tottenham, exalta equipe e critica arbitragem: 'Toque com a unha é pênalti'

Neste sábado, 13, o Tottenham foi derrotado pelo Manchester City por 3 a 0, no Etihad Stadium, em partida válida pela 24ª rodada da Premier League. Rodri e Gundogan (2) fizeram os gols da partida. Após o resultado, José Mourinho, técnico dos Spurs, criticou a arbitragem a marcação do pênalti no primeiro tempo que classificou como "pênalti moderno".+ Veja a tabela da Premier League- Um pênalti moderno colocou-nos numa situação complicada. Um pênalti moderno é aquele em até um toque com a unha é pênalti, apenas depende do adversário. Para alguns, qualquer toque com a unha, ou com o nariz, é pênalti. Não tivemos nada a nosso favor. - criticou.Na última quinta-feira, o Tottenham foi eliminado da Copa da Inglaterra após um jogo eletrizante contra o Everton, que foi até a prorrogação e terminou em 5 a 4 para o time de Liverpool. Mourinho lembrou dessa partida para explicar o desgaste da equipe, que foi exaltada pelo português.