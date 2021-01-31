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futebol

José Mourinho diz ter 'bom sentimento' após derrota para o Brighton

Treinador do Tottenham valoriza a sua equipe mesmo após derrota frustrante pelo Campeonato Inglês...

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 19:19

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2021 às 19:19
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Neste domingo, o Tottenham enfrentou o Brighton no American Express Community Stadium em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, e saiu do estádio com a derrota por 1 a 0. Após o confronto, José Mourinho, treinador dos Spurs, falou sobre o jogo.
Veja a tabela do Inglês- Não começámos bem. Eles poderiam ter marcado imediatamente quando a bola acertou a trave. Senti a equipe muito triste na primeira etapa com o gol sofrido. Faltou energia. Nos últimos 25 ou 30 minutos eles deram tudo, mas com algumas limitações. Não conseguíamos marcar e ao mesmo tempo demos chances ao contra-ataque do adversário - disse Mourinho.
- No segundo tempo, os rapazes mostraram um forte espírito, mas estavam sofrendo e tentando lutar contra essa tristeza. Eles tentaram. Deixo o jogo com um bom sentimento sobre os meus jogadores, porque eles realmente tentaram na segunda parte. Tentaram tudo, mas o Brighton defendeu-se bem e colocou mais um defensor. Não foi possível para nós chegarmos ao gol - concluiu o treinador do Tottenham.
O Tottenham de José Mourinho enfrenta o Chelsea nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.

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