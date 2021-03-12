José Mourinho compara Harry Kane a Karim Benzema

José Mourinho, técnico do Tottenham, comparou Harry Kane a Karim Benzema após o centroavante marcar os dois gols da vitória dos ingleses sobre o Dínamo Zagreb pela Europa League. No entanto, o treinador português está encantado não só com a facilidade do atacante em balançar as redes, mas também criar oportunidades.- Vejo Harry Kane como o Benzema, que tem 33 anos agora. São muito inteligentes, dão assistências, transformaram seus jogos e ao final de suas carreiras, em lugar de um nove puro, se convertem em um nove e meio entre a posição de centroavante e meia-atacante. Mas Kane tem só 27 anos.