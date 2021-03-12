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futebol

José Mourinho compara Harry Kane a Karim Benzema

Técnico do Tottenham diz que centroavante inglês deixou de ser um nove puro e que atualmente é capaz de realizar diversas funções dentro do campo...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 13:20

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 13:20
Crédito: IAN WALTON / POOL / AFP
José Mourinho, técnico do Tottenham, comparou Harry Kane a Karim Benzema após o centroavante marcar os dois gols da vitória dos ingleses sobre o Dínamo Zagreb pela Europa League. No entanto, o treinador português está encantado não só com a facilidade do atacante em balançar as redes, mas também criar oportunidades.- Vejo Harry Kane como o Benzema, que tem 33 anos agora. São muito inteligentes, dão assistências, transformaram seus jogos e ao final de suas carreiras, em lugar de um nove puro, se convertem em um nove e meio entre a posição de centroavante e meia-atacante. Mas Kane tem só 27 anos.
> Veja a tabela da Europa League
Na atual temporada, o camisa 10 do Tottenham tem tido sua melhor versão como garçom. Além dos 26 gols ao longo de todas as competições disputadas, o atacante também soma 16 assistências e é o principal nome do elenco de Mourinho. Com Kane, o time londrino segue com a esperança de erguer troféus nesta época.

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