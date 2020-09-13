José Mourinho admite interesse em Sorloth, do Trabzonspor

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Após a derrota contra o Everton, José Mourinho confirmou as declarações do presidente do Trabzonspor sobre o interesse do Tottenham em Alexander Sorloth.

- Não quero falar sobre isso porque o jogador pertence ao Trabzonspor, mas se o próprio presidente diz isso... Não vou ser que direi que é mentira - disse Mourinho.