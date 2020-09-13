José Mourinho admite interesse em Sorloth, do Trabzonspor

Após a derrota contra o Everton, José Mourinho confirmou as declarações do presidente do Trabzonspor sobre o interesse do Tottenham em Alexander Sorloth.
- Não quero falar sobre isso porque o jogador pertence ao Trabzonspor, mas se o próprio presidente diz isso... Não vou ser que direi que é mentira - disse Mourinho.
Com 24 anos, Sorloth foi o artilheiro do último Campeonato Turco, com 24 gols em 34 partidas. O atacante foi emprestado pelo Crystal Palace, mas o Trabzonspor exerceu a opção de compra.