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futebol

José Mourinho admite interesse em Sorloth, do Trabzonspor

Tottenham procura um atacante para reforçar o setor ofensivo do treinador português...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 17:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 17:25
Crédito: PAUL FAITH / AFP
Após a derrota contra o Everton, José Mourinho confirmou as declarações do presidente do Trabzonspor sobre o interesse do Tottenham em Alexander Sorloth.
- Não quero falar sobre isso porque o jogador pertence ao Trabzonspor, mas se o próprio presidente diz isso... Não vou ser que direi que é mentira - disse Mourinho.
Com 24 anos, Sorloth foi o artilheiro do último Campeonato Turco, com 24 gols em 34 partidas. O atacante foi emprestado pelo Crystal Palace, mas o Trabzonspor exerceu a opção de compra.

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