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futebol

José Morais confia em poder de reação do Jeonbuk

Comandante detalha o que estava faltando para a equipe reagir na temporada sul-coreana e já projeta a Copa da Coreia: 'Desejamos dar de novo o título ao clube'...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 18:34

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 18:34
Crédito: Divulgação
A vitória por 3 a 0 do Jeonbuk sobre o Seoul revigorou os ânimos da equipe comandada por José Morais. O fim de um jejum de três jogos na K-League é apontado pelo treinador como a chance de dar uma nova rota à equipe.
- O time atravessou um momento difícil, sem centroavante. Um dos únicos atacantes que havia saiu e esse fato coincidiu com a lesão de um outro atleta. Até que se encerrasse a quarentena do Gustavo, disputamos três jogos e deveríamos ter conseguido melhores resultados. Porém, na vitória de domingo apresentamos um bom futebol. Estamos otimistas para a sequência - declarou.
Morais falou sobre como tem encarado a responsabilidade de conduzir a equipe a um novo título da Copa da Coreia.
- O Jeonbuk venceu a Copa da Coreia pela última vez há 15 temporadas e desejamos dar este título ao clube novamente - declarou.
O comandante do vice-líder da competição detalhou sua perspectiva para o confronto com o Busan, em duelo que definirá um semifinalista do torneio eliminatório.
- Respeitamos a boa equipe do Busan, mas vamos em busca da vaga na próxima fase - afirmou.

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