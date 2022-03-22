Jornalista, sobre Neymar nos treinos do PSG: 'Chega no limite de estar bêbado'

Neymar tem sido muito criticado na França por conta de seu desempenho abaixo da média com a camisa do PSG. Daniel Riolo, jornalista da "RMC Sport", falou que há pouca dedicação do craque nos treinos e comentou sobre a chegada do atleta no dia a dia de trabalho.- Neymar quase não treina, chega em um estado lamentável, no limite de estar bêbado. Neymar está em um espírito de revanche com o PSG, há uma ruptura total entre o clube e o vestiário.

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O camisa 10 vem sendo um dos principais alvos de críticas da torcida do Paris Saint-Germain, principalmente após a eliminação na Champions League para o Real Madrid. Na atual temporada, o jogador anotou apenas cinco gols e contribuiu com cinco assistências.

Embora tenha renovado o contrato até 2025, Neymar vem sendo especulado para deixar o PSG nos próximos meses. O nome do craque da Seleção Brasileira já foi cotado no Barcelona e em clubes da Premier League, embora nada de maneira oficial.