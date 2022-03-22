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futebol

Jornalista, sobre Neymar nos treinos do PSG: 'Chega no limite de estar bêbado'

Daniel Riolo afirma que o camisa 10 está em um momento de ruptura com o PSG...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 09:05

Publicado em 22 de Março de 2022 às 09:05

Neymar tem sido muito criticado na França por conta de seu desempenho abaixo da média com a camisa do PSG. Daniel Riolo, jornalista da "RMC Sport", falou que há pouca dedicação do craque nos treinos e comentou sobre a chegada do atleta no dia a dia de trabalho.- Neymar quase não treina, chega em um estado lamentável, no limite de estar bêbado. Neymar está em um espírito de revanche com o PSG, há uma ruptura total entre o clube e o vestiário.
> Ainda será o melhor do mundo? Lembre a colocação Neymar ano a ano no prêmio da Fifa
> Veja a tabela da Ligue 1
O camisa 10 vem sendo um dos principais alvos de críticas da torcida do Paris Saint-Germain, principalmente após a eliminação na Champions League para o Real Madrid. Na atual temporada, o jogador anotou apenas cinco gols e contribuiu com cinco assistências.
Embora tenha renovado o contrato até 2025, Neymar vem sendo especulado para deixar o PSG nos próximos meses. O nome do craque da Seleção Brasileira já foi cotado no Barcelona e em clubes da Premier League, embora nada de maneira oficial.
Crédito: Neymarrecebecríticaspesadasdejornalistafrancês(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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