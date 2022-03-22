Jornalista sobre Neymar nos treinos no PSG: 'Chega no limite de estar bêbado'

Neymar tem sido muito criticado na França por conta de seu desempenho abaixo da média com a camisa do PSG. Daniel Riolo, jornalista da "RMC Sport", comentou sobre a pouca dedicação do craque nos treinos e sobre a chegada do atleta no dia a dia de trabalho.- Neymar quase não treina, chega em um estado lamentável, no limite de estar bêbado. Neymar está em um espírito de revanche com o PSG, há uma ruptura total entre o clube e o vestiário.