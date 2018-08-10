Jornalista Ruy Monte lança livro sobre o esporte no Espírito Santo

O jornalista Ruy Monte homenageou clubes e atletas no livro Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com

Desportistas, pesquisadores e amantes da literatura esportiva acabam de ganhar mais uma opção de leitura sobre o esporte no Espírito Santo. O jornalista Ruy Monte lançou o livro "Clubes e Personalidades do Esporte Capixaba".

A obra, de 296 páginas, versa sobre times do futebol capixaba e personagens ligados a estes clubes, contando com pequenas biografias dos citados, que incluem também alguns cronistas esportivos. Atletas de outras modalidades e clubes como Álvares Cabral e Saldanha da Gama, entre outros, também foram homenageados no livro. O prefácio foi redigido pelo escritor e empresário Carlos Lindenberg, o Cariê.

O lançamento oficial aconteceu na manhã de ontem, no salão nobre da Assembleia Legislativa, em Vitória. Mas Ruy Monte promete fazer outros lançamentos do livro em faculdades particulares e na UFES, além de um evento especial em São Mateus, local onde morou e trabalhou na década de 1990. A primeira tiragem foi de 1000 exemplares.

O livro Clubes e Personalidades do Esporte Capixaba, de Ruy Monte Crédito: Richard Pinheiro/Globoesporte.com

Esse é o segundo livro que eu escrevo. Quando eu estava em São Mateus, lancei o livro "Minhas Três Vidas", em 1997, que fala sobre a minha vida. Mas agora eu escrevi esse livro pra contar a história dos clubes capixabas, porque muita gente não sabe das suas origens. Procurou sobre o Rio Branco, Serra, Santo Antônio, tem tudo aqui. Além das personalidades, políticos envolvidos com o esporte, jogadores, ex-dirigentes e cronistas.

Ruy Monte tem 71 anos, nasceu em Belém-PA, mas está no Espírito Santo desde 1973. Começou fazendo novela, mas sua paixão pelo esporte o levou a executar várias funções no jornalismo esportivo. Passou por diversos veículos de comunicação e traçou uma carreira multimídia com passagem por várias emissoras (Rádios Vitória, Gazeta e Espírito Santo; jornais Diário, A Tribuna, A Gazeta e ES Hoje). Porém, Ruy Monte obteve maior destaque na TV Gazeta, onde foi repórter, apresentador e produtor do Globo Esporte local entre as décadas de 1980 e 1990.

CLUBES E PERSONALIDADES DO ESPORTE CAPIXABA

Autor: Ruy de Aguiar Monte

Editora: Gráfica JEP

Páginas: 296

Tiragem: 1.000 exemplares

Valor: R$ 35,00