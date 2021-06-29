Jornalista João Abel é convidado para falar sobre a construção masculina do futebol em podcast

Como parte de um grande projeto de cursos palestras para os seus atletas. A OTB Sports lançou, durante o mês de julho, o seu mais novo vídeo do Workshop OTB. O assunto desta vez é a Homofobia no Futebol após a alta repercussão que o assunto teve nos últimos dias no mundo esportivo. Para falar sobre esse tema, a empresa contou com o escritor do livro 'Bicha: a homofobia estrutural no futebol', o jornalista João Abel. O também ativista da causa LGBTQIA+ falou sobre a construção masculina que o futebol teve ao longo do último século, e também a formação da imagem do homossexual na nossa sociedade.Ao traçar um paralelo entre os dois pontos, o jornalista traz à tona tópicos sobre a luta contra a homofobia e o machismo no futebol, mostrando como esse tipo de comportamento está diretamente atrelado ao mundo do esporte mais popular do mundo. O seminário é exclusivo para atletas da OTB Sports via aplicativo da empresa como forma de conscientizar os jogadores. A OTB Sports estendeu esse debate, e também convidou João Abel para um bate-papo no mais recente episódio de seu podcast. Na tentativa de trazer esse assunto também ao público geral, já que o programa pode ser ouvido em qualquer plataforma de streaming e assim alcança mais ouvintes.Essas ações do mês de julho fazem parte de uma agenda especial, criada pela empresa com o intuito de incentivar e instruir os atletas que são representados pela OTB Sports.