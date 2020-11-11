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futebol

Jornalista italiano diz que Juventus pensa em troca de CR7 por Neymar

Clube quer vender Dybala para abrir espaço na folha salarial e está certa de que não deve renovar o contrato com o português. O vínculo de todos os envolvidos termina em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 12:07

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 12:07

Crédito: Neymar e Cristiano Ronaldo poderiam estar envolvidos em troca (Franck Fife/AFP Reprodução Instagram
De acordo com o jornalista italiano Tancredi Palmeri, a Juventus estuda propor uma troca com o Paris Saint-Germain entre Cristiano Ronaldo e Neymar. Para isso, o clube italiano pretende se desfazer de Dybala com o objetivo de aliviar a folha salarial, mas vê a chegada do brasileiro como uma forma de se manter competitiva nos principais torneios.
O argentino termina seu contrato em 2022 e a Velha Senhora deve buscar negociá-lo, uma vez que contratou Chiesa e Kulusevski na última janela de transferências. As informações apontam que o camisa 10 só aceita negociar uma renovação contratual caso passe a receber cerca de 13 milhões de euros (R$ 84 milhões) por temporada, tornando-se o segundo atleta mais bem pago do elenco.
Como a Juventus não planeja renovar o contrato de Cristiano Ronaldo, que termina em 2022, o clube planeja tentar incluir o português em uma operação com o PSG, equipe em que vem sendo especulada como possível destino pela imprensa europeia nos últimos meses. Ainda sem contrato, Neymar finaliza seu vínculo com o clube parisiense também em 2022 e uma troca é vista como uma opção pelos italianos.

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