Jornalista indica que elenco do Figueirense passará por 'debandada'

Sem calendário do plantel principal até o fim da temporada 2021 após a queda na Série C, a estrutura atual da composição de elenco deve sofrer muitas alterações no Figueirense. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando nas peças que estarão à disposição pensando já no planejamento para 2022, o jornalista Fábio Machado publicou em seu espaço no portal 'ND Mais' que as saídas não devem ficar limitadas ao anúncio desta semana sobre o lateral Renan Luis e do atacante Diego Tavares.
Segundo informações que Fábio alega ter ouvido de fonte segura, já existem trâmites para a saída de nomes que, na sua avaliação, se deve a quantidade de atletas colocados no clube por empresários que observam a valorização de mercado.
A medida seria o recurso possível para o clube que vive uma realidade financeira delicada há alguns anos, usando esse artifício para reduzir custos sem deixar de ter jogadores produtivos em seu plantel ou mesmo se limitar ao uso das categorias de base, correndo o risco de "queimar" bons valores.