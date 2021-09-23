Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jornalista indica que elenco do Figueirense passará por 'debandada'

Fábio Machado indica que mais jogadores, além de Renan Luís e Diego Tavares, devem deixar o Alvinegro...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 17:09
Crédito: Em 18 jogos, Diego Tavares fez três gols pelo clube (Patrick Floriani/FFC
Sem calendário do plantel principal até o fim da temporada 2021 após a queda na Série C, a estrutura atual da composição de elenco deve sofrer muitas alterações no Figueirense. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando nas peças que estarão à disposição pensando já no planejamento para 2022, o jornalista Fábio Machado publicou em seu espaço no portal 'ND Mais' que as saídas não devem ficar limitadas ao anúncio desta semana sobre o lateral Renan Luis e do atacante Diego Tavares.
Segundo informações que Fábio alega ter ouvido de fonte segura, já existem trâmites para a saída de nomes que, na sua avaliação, se deve a quantidade de atletas colocados no clube por empresários que observam a valorização de mercado.
A medida seria o recurso possível para o clube que vive uma realidade financeira delicada há alguns anos, usando esse artifício para reduzir custos sem deixar de ter jogadores produtivos em seu plantel ou mesmo se limitar ao uso das categorias de base, correndo o risco de "queimar" bons valores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

figueirense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados