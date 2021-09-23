Jornalista indica que elenco do Figueirense passará por 'debandada'

Crédito: Em 18 jogos, Diego Tavares fez três gols pelo clube (Patrick Floriani/FFC

Sem calendário do plantel principal até o fim da temporada 2021 após a queda na Série C, a estrutura atual da composição de elenco deve sofrer muitas alterações no Figueirense. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando nas peças que estarão à disposição pensando já no planejamento para 2022, o jornalista Fábio Machado publicou em seu espaço no portal 'ND Mais' que as saídas não devem ficar limitadas ao anúncio desta semana sobre o lateral Renan Luis e do atacante Diego Tavares.

Segundo informações que Fábio alega ter ouvido de fonte segura, já existem trâmites para a saída de nomes que, na sua avaliação, se deve a quantidade de atletas colocados no clube por empresários que observam a valorização de mercado.