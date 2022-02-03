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futebol

Jornalista diz que Jean Pyerre é diagnosticado com câncer em exames na Turquia

Exames que teriam detectado o problema de saúde no meio-campista brasileiro fariam com que Jean voltasse imediatamente ao Brasil para tratamento...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 17:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 17:56
Tendo sido apresentado e até mesmo treinado com seus novos companheiros pelo Giresunspor-TUR, o meio-campista Jean Pyerre pode ter de retornar em caráter imediato para o Brasil e ter seu acordo rescindido segundo informação do jornalista turco Kerim Bastan.Segundo apontou o profissional em sua conta nas redes sociais, o jogador com direitos ligados ao Grêmio foi diagnosticado com câncer no testículo, doença considerada de tipo muito raro por atingir, estatísticamente, cerca de 1% da população masculina.
Com a necessidade de dedicação absoluta ao tratamento que tem uma taxa de recuperação considerada como alta e média de duração de pelo menos quatro a seis semanas, tanto o jogador de 23 anos de idade como a equipe da Turquia teriam entrado em acordo para rescindir imediatamente o contrato recém-firmado.
Assim, a ideia é de que Jean Pyerre faça todo o seu tratamento no Brasil, já tendo o clube europeu escolhido o meio-campista português Chiquinho (emprestado pelo Benfica ao Braga) como o substituto para a vaga até então ocupada por Jean.
Crédito: Reprodução/TwitterGiresunspor

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